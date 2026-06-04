Νέα-βέλη-της-ryanair-κατά-της-fraport-greece-για-το-αεροδρόμιο-της-Καλαμάτας

Σε σημερινή ανακοίνωσή της η Ryanair υποστηρίζει ότι η Fraport Greece έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τελών σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια τα τελευταία χρόνια.

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«Επίθεση» στη Fraport Greece εξαπολύει η Ryanair, ισχυριζόμενη ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων «σχεδιάζει αύξηση έως και 390% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας», γεγονός που – σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία – θα καταστήσει «το περιφερειακό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό».

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωσή της η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Fraport Greece έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τελών σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια τα τελευταία χρόνια και αναφέρει ότι οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν το λειτουργικό της κόστος στην ελληνική αγορά.

Να θυμίσουμε ότι ο low cost αερομεταφορέας είχε πραναγγείλει προ εβδομάδων ότι σχεδιάζει να καταργήσει την βάση της στη Θεσσαλονίκη την επόμενη χειμερινή περίοδο αλλά και τα κάποια δρομολόγια προς και από Χανιά, εξαιτίας των υψηλών όπως τις χαρακτήριζε χρεώσεων.

Στη νέα ανακοίνωσή της «ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των τελών στην Καλαμάτα θα μπορούσε να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και να έχει συνέπειες στην επιβατική κίνηση, ιδιαίτερα εκτός της θερινής περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις των συμβάσεων παραχώρησης και της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, οι οποίες όπως ισχυρίζεται «βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και λειτουργούν προς όφελος του διαχειριστή».

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, σε δήλωση του ανέφερε ότι η Καλαμάτα και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν σημαντική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να περιορίσουν την έντονη εποχικότητα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η Fraport Greece παγώσει τις αυξήσεις των αεροδρομιακών τελών και μετακυλήσει στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων.