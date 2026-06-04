Νέο-ιστορικό-υψηλό-για-τον dow-jones-στη-wall-street

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε στη σημερινή συνεδρίαση ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, ενώ ο Nasdaq έμεινε πίσω, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να μετακινούν κεφάλαια από τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών προς κλάδους εκτός τεχνολογίας.

Οι ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναπτερώθηκαν από την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ η βουτιά των τιμών πετρελαίου έδωσε περαιτέρω ώθηση κυρίως στις μετοχές του βιομηχανικού κλάδου.

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Ο δείκτης των 30 blue chip Dow Jones ενισχύθηκε κατά 874,86 μονάδες ή 1,73%, κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 51.561,93 μονάδων. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,09% στις 26.830,96 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,41% και έκλεισε στις 7.584,31 μονάδες.

Την άνοδο του Dow καθοδήγησε η UnitedHealth, η οποία κατέγραψε κέρδη άνω του 5%. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης οι JPMorgan Chase και Walmart, με άνοδο 3% και σχεδόν 1% αντίστοιχα. Εκτός του Dow, μη τεχνολογικές μετοχές όπως οι Costco και Eli Lilly ενισχύθηκαν περίπου 1% και πάνω από 4% αντίστοιχα.

Η μετατόπιση των επενδυτικών κεφαλαίων προκλήθηκε από τις πιέσεις στη Broadcom, οι οποίες ώθησαν τους επενδυτές να περιορίσουν την έκθεσή τους σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ υποχώρησε περισσότερο από 12%, αφού ανακοίνωσε έσοδα δεύτερου οικονομικού τριμήνου χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, που είχαν πρωταγωνιστήσει στο πρόσφατο ράλι της αγοράς προς νέα ιστορικά υψηλά, κινήθηκαν συνολικά χαμηλότερα. Το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF (SMH) έχασε περισσότερο από 1%, ενώ οι Arm Holdings και Micron Technology υποχώρησαν πάνω από 4% και σχεδόν 8% αντίστοιχα.

«Μετά από μια εντυπωσιακή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρό, αλλά το ράλι δείχνει να κουράζεται ύστερα από μια εκπληκτική άνοδο διάρκειας άνω των δύο μηνών», δήλωσε ο Ντένις Φόλμερ, επικεφαλής επενδύσεων της Montis Financial.

«Καθώς δεν διαφαίνεται λύση στο αδιέξοδο των Στενών του Ορμούζ, δεν θα μας εξέπληττε εάν οι μετοχές κινηθούν πλάγια για κάποιο διάστημα, καθώς η αγορά αφομοιώνει αυτή την πραγματικότητα και παίρνει ανάσες μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κινήσεις της σημερινής συνεδρίασης «υποδηλώνουν τα πρώτα στάδια μιας ευρύτερης ανακατανομής κεφαλαίων, ενώ υπενθυμίζουν ότι δεν είναι όλες οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ίδιες και ότι κάθε εταιρεία ενσωματώνει διαφορετικές προσδοκίες αποτίμησης».

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν μια αρνητική συνεδρίαση στη Wall Street, όπου οι μετοχές πιέστηκαν από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντάθηκαν, με το Ιράν να πλήττει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ νωρίς την Τετάρτη. Μία ημέρα νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, ενώ πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο, ως απάντηση σε «απόπειρες επιθέσεων» από την Τεχεράνη.