ΟΣΕ: Oλοκληρώνονται οι εργασίες στη γραμμή Διακοφτό – Καλάβρυτα

Ήδη ολοκληρώθηκαν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού στο τμήμα από το 15ο έως το 22ο χιλιόμετρο, με απομάκρυνση βλάστησης και υλικών που επηρεάζουν τη ζώνη διέλευσης της γραμμής.

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Στο πλαίσιο των ενεργειών για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης από τις Αυτοδικοικητικές Αρχές για τη μείωση κινδύνου κατολισθήσεων επί της γραμμής, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ολοκληρώνουν τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των σιδηροτροχιών σε όλη τη γραμμή Διακοφτό-Καλάβρυτα.

Ήδη ολοκληρώθηκαν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από το 15ο έως το 22ο χιλιόμετρο, με απομάκρυνση βλάστησης και υλικών που επηρεάζουν τη ζώνη διέλευσης της γραμμής.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου προγραμματίστηκε η κυκλοφορία ειδικής αμαξοστοιχίας έργων με προσωπικό του τμήματος γραμμής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας του Οδοντωτού κατά τη θερινή περίοδο, που δεν παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος έχουν ήδη ζητήσει από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαβρύτων επίσημη ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Βουραϊκού, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ή μη κατολισθητικών φαινομένων μεγάλης έντασης κατά τη θερινή περίοδο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα σχετική βεβαίωση.

Οι σχετικές πληροφορίες θα συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα που εξετάζει ο Διαχειριστής Υποδομής.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος συνεχίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της γραμμής και την αξιολόγηση των συνθηκών επαναλειτουργίας της, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.