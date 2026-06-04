ΟΤΕ: Τι οδήγησε στην αναβάθμιση από την S&P Global Ratings – Οι πυλώνες ανάπτυξης και οι προπτικές της αγοράς

Σύμφωνα με την S&P, η αναβάθμιση σε Α- αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής TELEKOM, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ, αλλά και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό report, ο ΟΤΕ αναμένεται να διατηρήσει την ανθεκτικότητά του, αξιοποιώντας τη θέση του σε σταθερή και κινητή, την ποιότητα των δικτύων του και τις επενδύσεις του σε υποδομές νέας γενιάς, FTTH και 5G.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την έκθεση της S&P Global Ratings, η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής εταιρείας του ΟΤΕ, τη βελτίωση των αξιολογήσεών μας για την Ελλάδα και την ευνοϊκότερη αντίληψη για το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ του ΟΤΕ. Αναβαθμίσαμε την μητρική εταιρεία του ΟΤΕ, Deutsche Telekom, σε «A-/Σταθερό/A-2» στις 11 Μαΐου 2026 και αυξήσαμε την πιστοληπτική μας αξιολόγηση για την Ελλάδα σε «BBB/Σταθερό/A-2» το 2025, καταργώντας έτσι το όριο στην αξιολόγηση του ΟΤΕ.”

“Πιστεύουμε ότι η πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ έχει βελτιωθεί και η εταιρεία θα είναι σε θέση να διατηρήσει το ισχυρό πιστωτικό της προφίλ την περίοδο 2026-2028, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής προσαρμοσμένης μόχλευσης περίπου 0,5x και της ισχυρής παραγωγής FOCF” αναφέρει η S&P Global Ratings και συνπληρώνει:

Ηγετική θέση στην αγορά

Όπως συγκεκριμένα τονίζει η S&P Global Ratings:

“Αναμένουμε ότι ο ΟΤΕ θα διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά ως ο Νο. 1 τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ηγετικών θέσεων στις σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και την συνδρομητική τηλεόραση.

Αναμένουμε ότι η εταιρεία θα αξιοποιήσει την ηγετική της θέση στην αγορά και θα συνεχίσει να σημειώνει μέτρια οργανική αύξηση εσόδων στις δραστηριότητες κινητής και σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA 40%-42% και ισχυρή μετατροπή των αναφερόμενων ταμειακών ροών (μετά από μισθώσεις). Τέλος, κατά την άποψή μας, η λειτουργική απόδοση του ΟΤΕ θα ωφεληθεί από τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.”

Κινητή τηλεφωνία και ανταγωνισμός

Όπως σημειώνει η S&P Global Ratings “ο ΟΤΕ θα διατηρήσει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας είναι σε μεγάλο βαθμό μια αγορά τριών παικτών, συμπεριλαμβανομένων των Vodafone Greece και Nova, ιδιοκτησίας του United Group.”

Με βάση την ανάλυση του οίκου αξιολόγησης, “η αγορά έγινε πιο ανταγωνιστική από τότε που η Nova εισήγαγε επιθετική τιμολόγηση της προσφοράς κινητής τηλεφωνίας της για να κερδίσει μερίδιο αγοράς πριν από λίγα χρόνια. Παρά αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού, αναμένουμε ότι ο ΟΤΕ θα υπερασπιστεί τη βάση των συνδρομητών του και θα διατηρήσει την ηγετική του θέση με μερίδιο αγοράς περίπου 50%, αξιοποιώντας την προηγμένη υποδομή κινητής τηλεφωνίας του για να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και κάλυψη.

Αναμένουμε ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να μετατρέπει τους συνδρομητές σε προγράμματα συμβολαίου. Αυτή η μετατόπιση θα πρέπει να μεταφραστεί σε αύξηση του μέσου εσόδου ανά χρήστη (ARPU) και υψηλότερα έσοδα. Από το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνδρομές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση στα 3,086 εκατομμύρια. Το μερίδιο των προγραμμάτων συμβολαίου έφτασε το 44% το ίδιο τρίμηνο, από 40% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Δεδομένου ότι αυτό παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, βλέπουμε περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα την περίοδο 2026-2028.”

OTE vs ΔΕΗ

Όπως αναφέρεται, από τον οίκο επιχειρηματική σταθμιση , όπως καταγράφεται στην έκθεση “λαμβάνει υπόψη το σημαντικό μερίδιο αγοράς του ΟΤΕ στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, παρά τον αναμενόμενο αυξημένο ανταγωνισμό. Εντός της ελληνικής αγοράς σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, εκτιμούμε ότι ο ΟΤΕ κατέχει περίπου 53% μερίδιο αγοράς, συμπεριλαμβανομένου περίπου 70% σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές. Το μερίδιο αγοράς του ΟΤΕ, ιδίως στις αστικές περιοχές, θα μπορούσε να δεχθεί πιέσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) – ελληνική εταιρεία ηλεκτρισμού και ο τέταρτος πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών από το 2025 – συνεχίζει να αναπτύσσει οπτικές ίνες σε αστικές περιοχές και να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις και σταθερή τηλεφωνία τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις σε σημαντικές εκπτώσεις από τις τιμές του ΟΤΕ. Το 2025, η ΔΕΗ κάλυψε 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις (σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2025), με στόχο την επίτευξη 2,7 εκατομμυρίων έως το 2026 και 3,8 εκατομμυρίων έως το 2028.

Παρόλο που εκτιμούμε ότι η εταιρεία έχει συνδέσει μόνο ένα κλάσμα αυτού του αριθμού, αναμένουμε από τη ΔΕΗ να συνεχίσει να αναπτύσσει γρήγορα την υποδομή οπτικών ινών και να αυξάνει την πελατειακή της βάση οπτικών ινών, κερδίζοντας έτσι μερίδιο αγοράς εις βάρος όλων των παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των OTE, Vodafone και Nova.

Ισχυρός ο ΟΤΕ

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρει ο οίκος S&P Global Ratings “ο OTE θα διατηρήσει τη σημαντική θέση του στην αγορά στον χώρο του ευρυζωνικού δικτύου.”. Όπως τονίζει “ο OTE συνδυάζει το ευρυζωνικό δίκτυο με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με μια συγκεκριμένη έκπτωση, η οποία, σε συνδυασμό με την ποιότητα σύνδεσης και την υπηρεσία υψηλής ποιότητας, γενικά μεταφράζεται σε μειωμένη απώλεια πελατών για αυτές τις προσφορές. Επιπλέον, αναμένουμε ότι ο ΟΤΕ θα διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά στην προσφορά ευρυζωνικής σύνδεσης σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) με βάση το 5G στην Ελλάδα, με περίπου 100.000 συνδρομητές στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. Αναμένουμε ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνολογία ως γέφυρα και θα αναπτύξει FWA σε περιοχές όπου δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί οπτικές ίνες. Κατά την άποψή μας, αυτό θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να διατηρήσει πελάτες που διαφορετικά θα στρεφόντουσαν σε άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως το Starlink.”

Επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς

Επιπλέον, ο ο οίκος S&P Global Ratings τονίζει ότι “η επένδυση της εταιρείας σε δίκτυα επόμενης γενιάς υποστηρίζει τη θετική τάση στις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας. Ο ΟΤΕ επέκτεινε την ανάπτυξη οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε σε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια σπίτια μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, με στόχο να φτάσει τα 2,4 εκατομμύρια σπίτια μέχρι το τέλος του 2026 και περίπου 3,5 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έως το 2030, με τα τελευταία να αντιπροσωπεύουν το 70% των γραμμών FTTH στην Ελλάδα.”

Η παροχή υπηρεσιών FFTH

Όπως σημειώνει ο οίκος S&P Global Ratings “ο ΟΤΕ έχει λανσάρει εμπορικά την ανάπτυξη υπερταχέος ευρυζωνικού δικτύου που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών FFTH με ταχύτητες έως και 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο σε ημι-αγροτικές και αγροτικές περιοχές και με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να υποστηρίξει μεγαλύτερη διείσδυση FTTH. Ταυτόχρονα, το ποσοστό κάλυψης των κατοικιών που εγκρίθηκαν συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας το 39% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 29% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 18% το πρώτο τρίμηνο του 2023. Αναμένουμε ότι η περαιτέρω υιοθέτηση και διείσδυση οπτικών ινών θα επωφεληθεί από το κανονιστικό πλαίσιο για τη διακοπή πώλησης FTTC σε κτίρια συνδεδεμένα με FTTH.”

Οικονομικές επιδόσεις

Με βάση τον οικο S&P Global Ratings “η αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ θα μειωθεί το 2026 λόγω της μείωσης των χονδρικών υπηρεσιών και των διεθνών εσόδων χονδρικής, αλλά θα ανακάμψει στο 1%-2% από το 2027 και μετά. Αναμένουμε ότι τα έσοδα από χονδρικές υπηρεσίες του ΟΤΕ θα μειωθούν καθώς οι ανταγωνιστές του θα κατασκευάζουν το δικό τους δίκτυο και δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις γραμμές χαλκού του ΟΤΕ, και τα διεθνή έσοδα χονδρικής θα μειωθούν λόγω της σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων χαμηλού περιθωρίου κέρδους.”

“Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, λόγω της σταθερής αύξησης των εσόδων από συμβολαιακές υπηρεσίες που ξεπερνά τη μείωση των εσόδων από προπληρωμένες υπηρεσίες, καθώς οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας μεταβαίνουν σε προγράμματα συμβολαιακών υπηρεσιών υψηλότερου ARPU αναφέρει ο οίκος S&P Global Ratings, που συμπληρώνει:

“Αναμένουμε μέτρια αύξηση των εσόδων από σταθερή ευρυζωνική σύνδεση λόγω της αυξανόμενης υιοθέτησης οπτικών ινών, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη οπτικών ινών, στην αύξηση των FWA σε περιοχές όπου η οπτική ίνα δεν είναι ακόμη διαθέσιμη και στην περαιτέρω μετάβαση από την FTTC σε FTTH. Αυτό υποστηρίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εισήχθη το 2025 στην Ελλάδα, για τη διακοπή της πώλησης FFTC σε κτίρια που έχουν συνδεθεί με FTTH.

Αναμένουμε ότι οι λύσεις συστημάτων θα διατηρήσουν μια θετική πορεία το 2026-2027, αντανακλώντας μια ομαλοποίηση της ανάπτυξης καθώς η χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ θα καταργηθεί σταδιακά έως το 2026 και τη διαρκή ζήτηση για έργα ψηφιοποίησης, ιδίως στον αμυντικό και τον ιδιωτικό τομέα.

Αναμένουμε ότι η συνετή οικονομική πολιτική του ΟΤΕ θα υποστηρίξει τη χαμηλή μόχλευση της εταιρείας την περίοδο 2026-2028. Σύμφωνα με την οικονομική πολιτική της εταιρείας, ο ΟΤΕ κατευθύνει το 70%-100% του FOCF (το καθορισμένο μέτρο της εταιρείας) προς τους μετόχους του ως πληρωμές μερισμάτων και επαναγορές μετοχών.

Οι δημοπρασίες φάσματος και οι εξαγορές

“Πέρα από την αμοιβή των μετόχων, αναμένουμε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται οργανικά με περιορισμένες δαπάνες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) αναφέρει ο S&P Global Ratings και τονίζει ότι “ο ΟΤΕ θα συμμετάσχει σε δημοπρασίες φάσματος στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης μιας επερχόμενης το 2027 για συχνότητες 900 megahertz (MHZ) και 1800 MHZ. Πιστεύουμε ότι οι πληρωμές φάσματος θα είναι διαχειρίσιμες για τον ΟΤΕ και η εταιρεία θα τις πληρώσει από τις δημιουργούμενες ταμειακές ροές της. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι το πρόσφατο ιστορικό οικονομικής πολιτικής του ΟΤΕ θα υποστηρίξει σταθερή μόχλευση περίπου 0,5x την περίοδο 2026-2028.

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική απόδοση του ΟΤΕ επωφελείται από τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Το κρατικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα – την μοναδική αγορά δραστηριοτήτων του ΟΤΕ – έχει βελτιωθεί μεταξύ 2023 και 2025, όπως αντικατοπτρίζεται από δύο αναβαθμίσεις την ίδια περίοδο, σε «BBB/A-2/Σταθερό» τον Απρίλιο του 2025, και την επιβεβαίωση της πιστοληπτικής μας αξιολόγησης τον Οκτώβριο του 2025.”

Η μακροοικονομική εικόνα

Με βάση τον οίκο S&P Global Ratings, “η Ελλάδα ξεπέρασε σημαντικά τους δημοσιονομικούς στόχους της για το 2024 και αναμένουμε ότι η Ελλάδα θα επιτύχει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,0%-2,5%, ξεπερνώντας αρκετούς από τους ομολόγους της στην ευρωζώνη. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας παραμένουν σταθερές, ενισχυμένες από επενδυτικά έργα και ισχυρή ζήτηση στον τουριστικό τομέα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επωφελείται από το ενισχυμένο οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον της Ελλάδας. Κατά την άποψή μας, ο ισχυρός ισολογισμός του ΟΤΕ και το ισχυρό ιστορικό ανθεκτικής παραγωγής FOCF θα προστατεύσουν την εταιρεία σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τον ΟΤΕ έως και τρεις βαθμίδες πάνω από το κρατικό.”

Τα ρίσκα

Με βάση όσα αναφέρει ο οίκος S&P Global Ratings “οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψή μας ότι κατά τους επόμενους 24 μήνες ο ΟΤΕ θα αξιοποιήσει τις κορυφαίες θέσεις του στην κινητή και σταθερή ευρυζωνική σύνδεση στο εσωτερικό, θα σημειώσει μέτρια οργανική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει περιθώρια EBITDA άνω του 40% και σημαντικά περιθώρια FOCF. Αυτό θα οδηγήσει σε προσαρμοσμένο χρέος προς EBITDA άνετα κάτω από 1,0x και FOCF προς χρέος σημαντικά πάνω από 40% κατά τους επόμενους 24 μήνες.

Θα μπορούσαμε να μειώσουμε την αξιολόγηση του ΟΤΕ εάν η μόχλευσή του αυξανόταν στο 1,5x και το FOCF προς χρέος μειωνόταν κάτω από 40% σε μεμονωμένη βάση λόγω

Συνεχούς ανταγωνιστικής πίεση που οδηγεί σε λειτουργική υποαπόδοση, συμπεριλαμβανομένης μιας έντονης μείωσης του περιθωρίου EBITDA

Μιας πιο επιθετικής οικονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων αποδόσεων για τους μετόχους ή εξαγορών με χρηματοδότηση από χρέη

Θα μπορούσαμε επίσης να μειώσουμε την αξιολόγηση εάν μειώσουμε τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη μας για τη μητρική εταιρεία του ΟΤΕ, Deutsche Telecom, ή εάν μειώσουμε την πιστοληπτική μας αξιολόγηση της Ελλάδας κατά περισσότερες από μία βαθμίδες

“Θεωρούμε την πιθανότητα αναβάθμισης ως απομακρυσμένη. Μια αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από την πρόβλεψή μας για ουσιαστική βελτίωση της πιστωτικής ποιότητας του ΟΤΕ σε μεμονωμένη βάση, περαιτέρω αναβάθμιση της μητρικής της και την αντίληψή μας για το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα που παραμένει ισχυρό ή βελτιώνεται” καταλήγει ο οίκος S&P Global Ratings.