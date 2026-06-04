Πάει για Οκτώβριο το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Επιβεβαίωση από Habertürk

Η μετάθεση για τον Οκτώβριο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση σχετικά με το νομοσχέδιο που συνδέεται με τη στρατηγική της Άγκυρας για τη «Γαλάζια Πατρίδα» επιβεβαιώνεται πλέον και από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, σε συνέχεια σχετικών αποκαλύψεων του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής».

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αναβολή αποδίδεται κυρίως στον ιδιαίτερα επιβαρυμένο προγραμματισμό της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας (TBMM), καθώς το σχέδιο δεν έχει ακόμη ενταχθεί στις εργασίες των αρμόδιων επιτροπών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία αφορά τον καθορισμό περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και στοχεύει στην ενίσχυση της τουρκικής νομικής θέσης, ιδίως σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει αποσυρθεί.

Όπως αναφέρεται, με δεδομένη την έναρξη της θερινής διακοπής των εργασιών της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου μετατίθεται εκ των πραγμάτων για το φθινόπωρο, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι δύσκολα θα φτάσει στην Ολομέλεια πριν από τον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα, διευκρινίζεται ότι η χρονική μετάθεση δεν συνιστά αλλαγή στάσης της Άγκυρας ως προς τη στρατηγική της κατεύθυνση. Αντιθέτως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι σχετικές προετοιμασίες συνεχίζονται σε κρατικό επίπεδο, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο παραμένει σε επεξεργασία, εν αναμονή ευνοϊκότερων πολιτικών και κοινοβουλευτικών συνθηκών.

- sofokleous10.gr

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