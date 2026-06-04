Παπασταύρου:-Η-Ελλάδα-στηρίζει-το-oceaneye-της-ΕΕ-για-την-προστασία-των-θαλασσών

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Τη στήριξη της Ελλάδας στο OceanEye, το νέο Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο Παρατηρητήριο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, με την έγκριση του OceanEye «η Ευρώπη κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει ενεργά την ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει την κοινή δυνατότητα των κρατών-μελών να παρακολουθούν, να κατανοούν και να προστατεύουν αποτελεσματικότερα το θαλάσσιο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το OceanEye φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συλλογής και ανάλυσης θαλάσσιων δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα, ενσωματώνοντας υφιστάμενες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως η Copernicus Marine Service, το EMODnet, το WISE Marine και το WISE Freshwater.

Όπως σημείωσε, τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο μέσω ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της πρόβλεψης ακραίων φαινομένων.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος», αναφέροντας τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την επίτευξη του στόχου του ΟΗΕ για την προστασία του 30% των θαλάσσιων περιοχών έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στη δημιουργία των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο – Νότιες Κυκλάδες, καθώς και σε δράσεις όπως το Αμοργόραμα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τον περασμένο μήνα Ελλάδα και Γαλλία ανέλαβαν κοινή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ομάδας φίλων για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η θαλάσσια πολιτική αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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