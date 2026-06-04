ΠΑΣΟΚ: Νευρικότητα για τις δημοσκοπήσεις – Αναταραχή από τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

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Οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να βλέπει την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα προκαλούν νευρικότητα στην Χαριλάου Τρικούπη, που ετοιμάζεται για αγώνα αντοχής . Οι πιο ψύχραιμες φωνές μέσα στο κόμμα σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει τον σκληρό του πυρήνα, μιλούν για προσωρινή αναδιάταξη και συνιστούν ψυχραιμία ένθεν κακείθεν. Μάλιστα εκτιμούν ότι στο επόμενο κύμα των μετρήσεων η εικόνα θα είναι πιο καθαρή και το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει και αυτόν τον σκόπελο.

Την ίδια ώρα η αναταραχή που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης δεν λέει να κοπάσει και οι εσωτερικοί προβολείς στρέφονται στο Πολιτικό Συμβούλιο της Παρασκευής όπου θα συνυπάρξουν στο ίδιο τραπέζι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα κορυφαία στελέχη της παράταξης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μερίδα υποστηριχτών και φίλων του ΠΑΣΟΚ έχουν ενοχληθεί από τη στάση του Δημάρχου της Αθήνας, μάλιστα κάποιοι έχουν δηλώσει την δυσφορία τους προς τα κεντρικά ζητώντας μέχρι και την διαγραφή χωρίς ωστόσο να υπάρχει τέτοια εισήγηση από κορυφαία στελέχη.

Στελέχη πρώτης γραμμής όπως ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης δεν διστάζουν να εκφράσουν ανοιχτά την αντίθεσή τους με τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε… Έχουμε Πολιτικό Συμβούλιο την Παρασκευή αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε θα το συζητήσουμε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές» σημείωσε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης στον ΑΝΤ1.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου που άφησε αιχμές από την πρώτη στιγμή φωτογραφίζοντας τον δήμαρχο της Αθήνας, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην κόντρα, τουλάχιστον από τα τηλεοπτικά παράθυρα.

«Η συζήτηση για τον Δούκα έχει τελειώσει εδώ….Δεν χρειάζεται για κανέναν όσο σημαντικός και να είναι να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο» περιορίστηκε να πει σε σημερινή της τοποθέτηση στο OPEN η Άννα Διαμαντοπούλου.

Πάντως και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα η πρόταση Δούκα δεν φαίνεται να βρίσκει ευήκοα ωά.

«Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ έρχεται αυτόνομα ανεξάρτητα» σημείωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΣ Κώστας Καρπουχτσής στον ΑΝΤ1.

Νέο επεισόδιο στη βεντέτα με Άδωνι

Νέο επεισόδιο στη βεντέτα Άδωνι Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο υπουργός υγείας από κοινωνική εκδήλωση στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πήγες της Χαρίλαου διευκρίνισαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζοι με τον Άδωνι Γεωργιάδη και συνέδεσαν για 5 λεπτά. Ο υπουργός υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να “καρφώσει «τον Νίκο Ανδρουλάκη.

“Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση @h_doukas να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ @atsipras θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια “Μασούτης” και έκανε διαρροή μήν τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος” ανάρτησε ο υπουργός Υγείας στο twitter.