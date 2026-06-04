Ρήγμα-στο-ισραηλινό-υπουργικό-συμβούλιο-για-τον-Λίβανο:-Οι-πιέσεις-Τραμπ-έκαναν-επιφυλακτικό-τον-Νετανιάχου-για-νέες-χερσαίες-επιχειρήσεις

Σχέδιο για μια μεγάλης κλίμακας χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο παρουσίασαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) κατά τη διάρκεια περιορισμένης σύσκεψης ασφαλείας που συγκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η στρατιωτική ηγεσία παρουσίασε στους συμμετέχοντες υπουργούς πρόταση για διεύρυνση των επιχειρήσεων στο λιβανικό έδαφος. Ωστόσο, ο Νετανιάχου φέρεται να εξέφρασε επιφυλάξεις, καθώς η Ουάσινγκτον ασκεί έντονες πιέσεις προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, καθώς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης για ευρύτερη στρατιωτική δράση.

Οι επιφυλάξεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού φαίνεται να συνδέονται με την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα φέρεται να απέτρεψε ισραηλινά σχέδια για πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, καθώς και για ευρύτερες επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Συμφωνία για ανανέωση της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να ανανεώσουν την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ και να προχωρήσουν στη δημιουργία πιλοτικών ζωνών ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στις συγκεκριμένες περιοχές δεν θα επιτρέπεται η παρουσία της Χεζμπολάχ, ενώ τον πλήρη έλεγχο θα αναλάβουν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ παραμένει άγνωστο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Σιγή από το γραφείο Νετανιάχου

Μέχρι στιγμής, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες περί διαφωνιών στο εσωτερικό της κυβέρνησης ούτε έχει δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της νέας συμφωνίας εκεχειρίας.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν να αποτρέψουν μια νέα στρατιωτική αναμέτρηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Δημοσκόπηση: Καταρρέει η στήριξη στον Νετανιάχου στο βόρειο Ισραήλ ενόψει εκλογών

Σημαντική υποχώρηση καταγράφει, στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Νετανιάχου στις βόρειες περιοχές της χώρας που έχουν δεχθεί τα ισχυρότερα πλήγματα από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που ενδέχεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες ενόψει των επόμενων εκλογών.

Η έρευνα της Agam Labs για λογαριασμό του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, την οποία επικαλείται το Reuters, δείχνει ότι οι ψηφοφόροι του βόρειου Ισραήλ εγκαταλείπουν το κόμμα Λικούντ με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, αποδίδοντας ευθύνες στον Νετανιάχου για τη διαχείριση του πολέμου στον Λίβανο.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προωθήσουν διπλωματικές λύσεις στην περιοχή, ενώ η κυβέρνηση του Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις για πιο επιθετική στρατιωτική πολιτική απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι του βορρά ζητούν πιο σκληρή στάση

Στην πόλη Κιριάτ Σμόνα, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις επιθέσεις πυραύλων και drones της Χεζμπολάχ, η ασφάλεια παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα για τους ψηφοφόρους.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις συμφωνίες εκεχειρίας και ζητούν τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέχρι την πλήρη εξουδετέρωση της οργάνωσης.

«Όλη τη νύχτα ακούγονται ισχυρές εκρήξεις», δήλωσε στο Reuters ο 45χρονος κάτοικος της πόλης Μοσέ Ιφράχ. «Δεν πιστεύω ότι μια εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ θα προστατεύσει την οικογένειά μου. Με ποιους θα συμφωνήσουμε; Με ανθρώπους που θέλουν να μας σκοτώσουν;» ανέφερε.

Η Χεζμπολάχ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε νωρίτερα φέτος, οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με αποτέλεσμα το Ισραήλ να επαναφέρει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, περισσότεροι από 50 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο βόρειο Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ από τον Οκτώβριο του 2023. Από την άλλη πλευρά, οι λιβανικές αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 7.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά το ίδιο διάστημα.

Η σκιά του Τραμπ

Πολλοί από τους κατοίκους που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι ο Νετανιάχου υποχωρεί στις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν ντρέπομαι να πω ότι ψήφισα αυτή την κυβέρνηση, αλλά τελικά αυτός που τη διοικεί είναι ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε ο Ιφράχ.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου έσπευσαν να αξιοποιήσουν το κλίμα δυσαρέσκειας. Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και πιθανός διεκδικητής της πρωθυπουργίας, Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζει αδικαιολόγητα τις στρατιωτικές δυνατότητες των IDF. «Όπου βρίσκεται η Χεζμπολάχ πρέπει να πλήττεται και τα χέρια των IDF δεν πρέπει να είναι δεμένα», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία του.

Ραγδαία πτώση των ποσοστών του Λικούντ

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι μόλις το 23% των ψηφοφόρων στο βόρειο Ισραήλ θα επέλεγε σήμερα το Λικούντ, έναντι 35% στις εκλογές του 2022.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση της στήριξης προς το σύνολο του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού.

Περίπου το 70% των ερωτηθέντων στις βόρειες περιοχές δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τον πόλεμο στον Λίβανο, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

«Βλέπουμε μια δραματική μετατόπιση», δήλωσε ο αναλυτής της Agam Labs, Νιμρόντ Νιρ. «Είναι σχεδόν η αντίστροφη εικόνα από εκείνη των προηγούμενων εκλογών, καθώς περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων εμφανίζονται πλέον διατεθειμένα να στηρίξουν το αντι-Νετανιάχου στρατόπεδο», πρόσθεσε.

Η Κιριάτ Σμόνα, που κάποτε αποτελούσε σημαντικό κέντρο τουρισμού και αγροτικής δραστηριότητας, παρουσιάζει πλέον εικόνα εγκατάλειψης, σύμφωνα με κατοίκους και τοπικούς παράγοντες. Καταστήματα παραμένουν κλειστά και πολλοί κάτοικοι έχουν αποχωρήσει από την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου πραγματοποιούν συνεχείς επισκέψεις στις βόρειες περιοχές, επιχειρώντας να κεφαλαιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχες επισκέψεις το τελευταίο διάστημα.

«Θα έπρεπε να έρθει να μας δει», δήλωσε ο 40χρονος Ισραέλ Κοέν, πρώην ψηφοφόρος του Λικούντ. «Η κυβέρνηση πρέπει να δει πώς ζούμε».