Ρωσία: Συνάντηση Νόβακ με τον Σαουδάραβα υπουργό Πετρελαίου – «Η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί»

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε την Πέμπτη ότι υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου και ότι συζήτησε αυτό το θέμα με τον Σαουδάραβα υπουργό Ενέργειας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι να περιμένει σχετικά με τη ζήτηση αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί», δήλωσε ο Νόβακ μετά τη συνάντηση με τον Σαουδάραβα υπουργό στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

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Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, οι επακόλουθες ζημιές στο Ιράν και στις πετρελαϊκές υποδομές των γειτόνων του στον Κόλπο και το ουσιαστικό κλείσιμο της ναυτιλιακής οδού του Στενού του Ορμούζ έχουν προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία.

«Οι εκτιμήσεις που έγιναν μόλις πριν από λίγα χρόνια πρέπει τώρα να αναθεωρηθούν ριζικά», δήλωσε ο Νόβακ, προσθέτοντας ότι η ομάδα εξαγωγέων αργού πετρελαίου ΟΠΕΚ+ θα είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις αλλαγές που συμβαίνουν στον τομέα.

- Reuters