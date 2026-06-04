Σακελλαρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-υπάρχει-αξιοπιστία-στον-Τσίπρα,-εκεί-έχασε-ο-ΣΥΡΙΖΑ-το-2023

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική απάντηση που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία δεν μπορεί να βασίζεται σε ασαφείς ισορροπίες, αλλά απαιτεί ξεκάθαρες επιλογές, ρήξεις και συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις και τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σακελλαρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολογικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί η επίκληση της «φορολογικής δικαιοσύνης», αλλά κρίσιμο είναι το πώς αυτή υλοποιείται στην πράξη. Σχολιάζοντας τις αναφορές περί «πατριωτικής εισφοράς», ανέφερε ότι άκουσε να παρουσιάζεται ως ένα προσωρινό και βραχύβιο μέτρο για τη δημιουργία ενός αποθέματος πόρων, διερωτώμενος αν αυτή είναι η αντίληψη για τη φορολογική δικαιοσύνη και υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση «δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση».

Παράλληλα, τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ η έλλειψη προγράμματος ή ιδεών, αλλά η απώλεια αξιοπιστίας. Όπως είπε, «εκεί κρίθηκε η εκλογική ήττα του 2023» και εκεί εξακολουθεί να υπάρχει το μεγαλύτερο πολιτικό έλλειμμα, εκτιμώντας ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από μετακινήσεις στελεχών και πολιτικές διεργασίες δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση αυτής της αξιοπιστίας.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς αναγνώρισε πάντως ότι η απήχηση που εξακολουθεί να έχει ο πρώην πρωθυπουργός ήταν αναμενόμενη, τονίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος στην πολιτική». Όπως σημείωσε, πρόκειται για πολιτικό με ιδιαίτερο βάρος, εμβέλεια και προσωπικό χάρισμα, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά από μόνα τους δεν αρκούν για να δώσουν απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα ή να οικοδομήσουν εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.