Σοκ στην Τουρκία με τα F-35 – Οι ΗΠΑ διατηρούν το μπλόκο για τα μαχητικά

Νέο πλήγμα στις προσδοκίες της Άγκυρας για επανένταξη στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκαθάρισε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει μεταβληθεί και ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποκλείεται από το πρόγραμμα λόγω της προμήθειας των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

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Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Δημοκρατικής βουλευτού Ντίνα Τάιτους για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπενθύμισε ότι η Άγκυρα συμμετείχε αρχικά στο πρόγραμμα, ωστόσο αποβλήθηκε μετά την αγορά των S-400 από τη Ρωσία.

«Ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.

Όταν η βουλευτής επισήμανε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε υπηρεσία τα ρωσικά συστήματα και παραμένει υπό καθεστώς κυρώσεων, ο Αμερικανός υπουργός απάντησε πως το ζήτημα ρυθμίζεται από την αμερικανική νομοθεσία και δεν αποτελεί θέμα πολιτικής διακριτικής ευχέρειας.

«Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής σε αυτό το θέμα. Ρυθμίζεται από τις προβλέψεις του Νόμου για την Εθνική Άμυνα και τη σχετική νομοθεσία», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, οι δηλώσεις Ρούμπιο προκάλεσαν αίσθηση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πετύχει άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των S-400.

Κόντρα Ερντογάν-Ιμάμογλου για τη βυζαντινή κινστέρνα στην Κωνσταντινούπολη

Νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, προκαλεί η απόφαση του τουρκικού κράτους να αφαιρέσει από τον Δήμο Κωνσταντινούπολης τη διαχείριση ιστορικής βυζαντινής κινστέρνας στην πόλη.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι αρμόδιες κρατικές αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση του δήμου από τη διοίκηση και εκμετάλλευση της ιστορικής υπόγειας δεξαμενής, η οποία αποτελεί σημαντικό μνημείο της βυζαντινής κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης και έναν από τους δημοφιλείς χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής της Κωνσταντινούπολης. Είχε προηγηθεί η μεταβίβαση της διαχείρισης του ιστορικού Πύργου του Γαλατά από τον Δήμο στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μια απόφαση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Ιμάμογλου.

Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι οι κινήσεις αυτές στερούν από τον Δήμο σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία της πόλης, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία και αξιοποίησή τους.

Στο μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα επισκεφθεί την Άγκυρα τον Ιούλιο για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια είδηση που προκάλεσε ικανοποίηση στη γειτονική χώρα.

Η τουρκική πρωτεύουσα μετατρέπεται σε φρούριο για την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ και όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με το -, μαχητικά, αντιαεροπορικοί πύραυλοι και drones θα προστατεύουν την τουρκική πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, το CNN TURK μετέδωσε:

«Τον ερχόμενο Ιούλιο η καρδιά του ΝΑΤΟ θα χτυπάει στην Άγκυρα. Στην πρωτεύουσα αναμένονται οι ηγέτες 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και οι ηγέτες που έχουν τη θέση παρατηρητή. Στη σύνοδο που θα έχει στρέψει το βλέμμα του όλος ο κόσμος, θα είναι επί ποδός 40.000 αστυνομικοί και στρατοχωροφύλακες. Θα ληφθούν έκτακτα μέτρα στις περιοχές διαμονής των ηγετών αλλά και στα σημεία διέλευσης τους».

«Η σύνοδος θα διεξαχθεί στο προεδρικό μέγαρο, όπως και στο συγκρότημα της ημισελήνου. Τα μέτρα ασφαλείας θα κορυφωθούν, σχεδόν δεν θα πετάει ούτε πουλί. Τα αεροσκάφη των ηγετών θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Etimesgut . Τα έργα συνεχίζονται. O διάδρομος προσγείωσης από τα 2.450 θα φτάσει τα σε 3.000 μέτρα, όπως και το πλάτος του διαδρόμου θα επεκταθεί από τα 42 μέτρα στα 60 μέτρα. Θα υπάρχουν περιορισμοί στις εισόδους της Άγκυρας όπως και θα περιοριστούν οι διεθνείς πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Esenboga».

Tουρκικά ΜΜΕ: Ο τουρκικός στόλος σαλπάρει στη Γαλάζια Πατρίδα

Σήμερα Πέμπτη ξεκινάει ο Θαλασσόλυκος 2026, με μια μεγάλη αεροναυτική άσκηση σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα.

Cumhuriyet: «Η Ελλάδα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο για να ενισχυθεί στρατιωτικά»

Την άποψη ότι η περίοδος αποκλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λειτούργησε προς όφελος της Αθήνας εκφράζει σε άρθρο του στην τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet ο αρθρογράφος Αχμέτ Σουχά Ομάρ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε τον χρόνο που κέρδισε για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες και να διευρύνει τα διεθνή της ερείσματα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο αναλυτή, στα ζητήματα του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου, όπου – όπως αναφέρει – η Ελλάδα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς, η πολιτική του ΑΚΡ περί «μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες» προσέφερε στην Αθήνα πολύτιμο χρόνο, επιτρέποντάς της να ενισχύσει τη θέση της εις βάρος της Τουρκίας.

Ο ίδιος επικαλείται ως παραδείγματα την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέροντας την προμήθεια συστημάτων Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πυραύλων Spike NLOS από το Ισραήλ, τους οποίους, όπως υποστηρίζει, η Ελλάδα σχεδιάζει να αναπτύξει στα νησιά του Αιγαίου και στη Δυτική Θράκη.

Παράλληλα, εντάσσει στο ίδιο πλαίσιο το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τις επισκέψεις της πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου, καθώς και τις πρόσφατες δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις οποίες χαρακτηρίζει ως «επιδείξεις ισχύος».

Ο αρθρογράφος επεκτείνει την κριτική του και στην Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η αγορά αντιαεροπορικών συστημάτων Barak MX από το Ισραήλ, καθώς και η προοπτική απόκτησης πυραύλων BrahMos από την Ινδία, θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας.

Στο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι η περίοδος ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν οδήγησε σε αλλαγή των ελληνικών θέσεων στα ανοιχτά ζητήματα, αλλά αντίθετα έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω την αμυντική και διπλωματική της παρουσία στην περιοχή.

- sofokleous10.gr

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