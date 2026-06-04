Στα-«πράσινα»-οι-ευρωαγορές-παρά-τις-επιμέρους-πιέσεις

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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Πέμπτη (4/6), με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με άνοδο 0,4% στις 623,82 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο γαλλικός CAC έκλεισε με κέρδη 1,15% στις 8.244,29, ο βρετανικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ενισχυόμενος κατά 0,27% στις 10.360,32 μονάδες, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,48% στις 24.916,19, ενώ ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με άνοδο 0,27% στις 50.174,36 μονάδες κι ο ισπανικός ΙΒΕΧ «τερμάτισε» στο +0,55% αγγίζοντας τις 18.276 μονάδες.

Στο εταιρικό πεδίο, οι μετοχές της Universal Music Group έκλεισαν με πτώση 5,8%, μετά από αναφορές ότι το Pershing Square πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς.

Η UMG ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι επαναγόρασε πάνω από 14 εκατομμύρια κοινές μετοχές που κατείχαν διάφορα funds του Pershing Square, αξίας 250 εκατ. ευρώ (289,9 εκατ. δολάρια), στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το hedge fund του Bill Ackman πούλησε τη συμμετοχή του στην UMG αξίας άνω των 1,5 δισ. δολαρίων, με εκτιμώμενο κέρδος 600 εκατ. δολαρίων.

Οι μετοχές της γαλλικής πολυεθνικής Bollore έκλεισαν με πτώση 2,4%. Η οικογένεια Bollore, που κατέχει μερίδιο στην UMG, είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα την εταιρεία να απορρίψει την πρόταση εξαγοράς του Pershing, υποστηρίζοντας ότι υποτιμά την εταιρεία.

Οι μετοχές της Nokia υποχώρησαν πάνω από 6%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές διόρθωσαν διεθνώς, έπειτα από αρκετές συνεχόμενες ημέρες ισχυρών κερδών στον κλάδο.