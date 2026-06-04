Στην «ελίτ» της επενδυτικής βαθμίδας: η S&P αναβαθμίζει τον ΟΤΕ σε «A-»

Δύο βαθμίδες πάνω από το ελληνικό Δημόσιο, με μόχλευση κοντά στο 0,5x, περιθώρια EBITDA άνω του 40% και ισχυρές ταμειακές ροές, ο εθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος κατακτά την υψηλότερη πιστοληπτική του αξιολόγηση εδώ και χρόνια — επιβράβευση μιας στρατηγικής που στήθηκε με υπομονή στο fiber, στο 5G και στην πειθαρχία του ισολογισμού.

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Ένα γράμμα και μία παύλα. Αρκούν για να αλλάξουν την εικόνα ενός ολόκληρου ομίλου στα μάτια των διεθνών αγορών. Η S&P Global Ratings ανακοίνωσε τη Φραγκφούρτη, στις 3 Ιουνίου 2026, την αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου πιστοληπτικού αξιόχρεου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) σε «A-» από «BBB+», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «A-2». Η νέα βαθμίδα τοποθετεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο της χώρας σταθερά μέσα στην επενδυτική κατηγορία και, κυριότερα, δύο ολόκληρες βαθμίδες πάνω από το ελληνικό Δημόσιο — μια ιεραρχία που μέχρι πρόσφατα θα έμοιαζε αδιανόητη.

Πρόκειται για μια αναβάθμιση που δεν προέκυψε από έναν μόνο λόγο, αλλά από τη σύγκλιση τριών δυνάμεων: της αναβάθμισης της μητρικής Deutsche Telekom σε «A-/Σταθερό/A-2» στις 11 Μαΐου 2026, της σταδιακής ανόδου του ελληνικού αξιόχρεου στο «BBB/Σταθερό/A-2», και — ίσως το πιο ουσιαστικό — της βελτίωσης της αυτόνομης πιστοληπτικής ικανότητας του ίδιου του ΟΤΕ. Με άλλα λόγια, ο οίκος δεν αναβαθμίζει απλώς έναν όμιλο επειδή ανέβηκαν οι «γονείς» του· αναγνωρίζει ότι ο ΟΤΕ στέκεται πλέον γερά στα δικά του πόδια.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

A– νέα βαθμίδα (από BBB+) ~0,5x μόχλευση 2026–2028 40–42% περιθώριο EBITDA

- S&P Global Ratings, δελτίο 3 Ιουνίου 2026.

Πώς μια εταιρεία ξεπερνά το κράτος της

Για να γίνει κατανοητή η σημασία της κίνησης, χρειάζεται μια σύντομη παρένθεση στη μηχανική των αξιολογήσεων. Κατά κανόνα, καμία εταιρεία δεν αξιολογείται πολύ ψηλότερα από το κράτος στο οποίο δραστηριοποιείται — το λεγόμενο «ανώτατο όριο χώρας» (sovereign ceiling). Η S&P, ωστόσο, εκτιμά ότι ο ΟΤΕ μπορεί να αξιολογηθεί έως και τρεις βαθμίδες πάνω από το ελληνικό Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο πίεσης για την ελληνική οικονομία, ο όμιλος θεωρείται αρκετά ανθεκτικός ώστε να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του.

Το «ξεκλείδωμα» αυτού του περιθωρίου ήρθε σε δύο στάδια. Πρώτα, η αναβάθμιση της Ελλάδας στο «BBB» μέσα στο 2025 και η επιβεβαίωσή της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους απομάκρυναν το «ταβάνι» που κρατούσε τεχνητά χαμηλά τον ΟΤΕ. Έπειτα, η αναβάθμιση της Deutsche Telekom — που ελέγχει τον όμιλο — στις 11 Μαΐου 2026 πρόσθεσε το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Πάνω σε αυτή τη βάση, η S&P αναγνώρισε ότι το αυτόνομο προφίλ του ΟΤΕ έχει βελτιωθεί ουσιαστικά.

“Η αναβάθμιση αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής, τη βελτίωση του ελληνικού αξιόχρεου και την πιο ευνοϊκή αντίληψη για το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ του ΟΤΕ.” — S&P Global Ratings

Ισολογισμός φρούριο: μόχλευση 0,4x και ομόλογο 0,875%

Πίσω από το γράμμα «A-» κρύβεται ένας από τους πιο εύρωστους ισολογισμούς της ελληνικής αγοράς. Η S&P προβλέπει ότι ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA θα παραμείνει «άνετα» κάτω από το 1,0x — και στην πράξη κοντά στο 0,5x — για την τριετία 2026–2028, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς χρέος να ξεπερνούν σημαντικά το 40%.

Τα μεγέθη της ίδιας της εταιρείας επιβεβαιώνουν την εκτίμηση. Στο τέλος του 2025, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου είχε υποχωρήσει στα 553,3 εκατ. ευρώ, ήτοι μόλις 0,4 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση — μειωμένος κατά 14% σε ετήσια βάση. Το βασικό ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ φέρει επιτόκιο μόλις 0,875% και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος αναχρηματοδότησης θα είναι σαφώς υψηλότερο, χωρίς ωστόσο να απειλεί τη ρευστότητα του ομίλου.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ — ΤΕΛΟΣ 2025 553,3 εκατ. € 0,4x προσαρμοσμένο EBITDA (AL) • -14% σε ετήσια βάση

Η εικόνα συμπληρώνεται από τη γενναιόδωρη — αλλά πειθαρχημένη — πολιτική αμοιβών μετόχων. Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική πολιτική του, ο ΟΤΕ κατευθύνει το 70%–100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προς τους μετόχους, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών. Για τη χρήση 2025, η συνολική αμοιβή έφτασε τα 532 εκατ. ευρώ, με προτεινόμενο μέρισμα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή (αυξημένο κατά 22%) και πρόγραμμα επαναγοράς 177 εκατ. ευρώ. Για το 2026, η διοίκηση καθοδηγεί για ελεύθερες ταμειακές ροές περί τα 750 εκατ. ευρώ και επενδύσεις (capex) γύρω στα 600 εκατ. ευρώ, με την κερδοφορία (EBITDA AL) να επιταχύνει προς το +3%.

Οι αριθμοί-κλειδιά πίσω από το «A-»

Μέγεθος Τιμή / Στόχος Ορίζοντας Πιστοληπτική αξιολόγηση (S&P) A- / Σταθερό / A-2 3 Ιουν. 2026 Καθαρός δανεισμός / EBITDA ~0,5x 2026–2028 Περιθώριο προσαρμ. EBITDA 40%–42% 2026–2028 FOCF / χρέος >40% 2026–2028 Στόχος ελεύθερων ταμ. ροών (FCF) ~750 εκατ. € 2026 Επενδύσεις (capex) ~600 εκατ. € 2026 Αμοιβή μετόχων προς FOCF 70%–100% πολιτική

- S&P Global Ratings· Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Δ’ τριμήνου & έτους 2025.

Κινητή: ηγεσία με ~50% και χώρος ανάπτυξης στο συμβόλαιο

Στην κινητή τηλεφωνία, ο ΟΤΕ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με μερίδιο περίπου 50%, σε μια αγορά που έχει γίνει σαφώς πιο ανταγωνιστική μετά την επιθετική τιμολόγηση της Nova (United Group) τα τελευταία χρόνια, με τη Vodafone Ελλάδας να συμπληρώνει το τρίγωνο. Παρά την πίεση, ο οίκος εκτιμά ότι η Cosmote θα υπερασπιστεί τη βάση της αξιοποιώντας την ποιότητα του δικτύου της.

Η πραγματική μηχανή ανάπτυξης βρίσκεται στη μετάβαση από το καρτοκινητό στο συμβόλαιο. Στο α’ τρίμηνο του 2026 οι συνδρομητές συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 7,6% ετησίως, στα 3,086 εκατ., με το μερίδιο των συμβολαίων να φτάνει το 44% — από 40% έναν χρόνο νωρίτερα. Καθώς το ποσοστό αυτό παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η S&P βλέπει σαφές περιθώριο ανόδου στο μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) έως το 2028.

“Η ποιότητα του ελληνικού 5G αποτυπώνεται και διεθνώς: με διάμεση ταχύτητα 489 Mbps στο 5G SA το δ’ τρίμηνο 2025, η Ελλάδα κατατάσσεται στην παγκόσμια τετράδα — χάρη στο ευρύ φάσμα 3,5 GHz και στις επιθετικές επενδύσεις της Cosmote.” — Ookla / Omdia, 5G SA and 5G Advanced 2026 Report

Σταθερή & fiber: η μηχανή που τρέχει το επενδυτικό αφήγημα

Στην ευρυζωνικότητα ο ΟΤΕ διατηρεί άνετη πρωτοκαθεδρία, με μερίδιο περίπου 53% και κυριαρχία κοντά στο 70% σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές — εκεί όπου η ποιότητα δικτύου και η εμπιστοσύνη μετράνε περισσότερο. Το επενδυτικό αφήγημα στηρίζεται στο fiber-to-the-home (FTTH): στο τέλος του α’ τριμήνου 2026 το δίκτυο έφτανε πάνω από 2,1 εκατ. σπίτια, με στόχο τα 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026 και περίπου 3,5 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις έως το 2030 — δηλαδή το 70% των γραμμών FTTH της χώρας.

Το πιο εντυπωσιακό μέγεθος, ωστόσο, είναι η ταχύτητα με την οποία οι Έλληνες αγκαλιάζουν τις ίνες. Το ποσοστό αξιοποίησης (take-up) εκτινάχθηκε από μόλις 18% το α’ τρίμηνο 2023 στο 29% το 2025 και έφτασε το 39% το α’ τρίμηνο 2026 — μια από τις ταχύτερες καμπύλες υιοθέτησης στην Ευρώπη. Η τάση ενισχύεται από το ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο «stop-selling» FTTC σε κτίρια που έχουν ήδη συνδεθεί με FTTH, που οδηγεί οργανικά τους συνδρομητές προς τις υπερυψηλές ταχύτητες.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ FTTH (TAKE-UP) 39% α’ τρίμηνο 2026 — από 29% το 2025 και μόλις 18% το 2023

Σε ένα περιβάλλον όπου εμφανίζεται και ένας τέταρτος πάροχος —η ΔΕΗ ανέπτυξε δικό της δίκτυο οπτικών ινών από το 2025— ο ΟΤΕ μπαίνει με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η S&P εκτιμά ότι ο όμιλος θα διατηρήσει τη σημαντική θέση του στην ευρυζωνικότητα, χάρη στον συνδυασμό σταθερής–κινητής σε πακέτο με έκπτωση που μειώνει αισθητά την αποχώρηση πελατών (churn), στην premium ποιότητα σύνδεσης και εξυπηρέτησης, αλλά και στο ασύρματο ευρυζωνικό (FWA) πάνω σε 5G, με περίπου 100.000 συνδρομητές στο τέλος του α’ τριμήνου 2026. Το FWA λειτουργεί ως «γέφυρα» εκεί όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η ίνα και ως ανάχωμα απέναντι σε εναλλακτικές όπως το Starlink — ένα ακόμη εργαλείο διατήρησης πελατών.

Έσοδα: τεχνική προσαρμογή το 2026, επιστροφή στην ανάπτυξη

Η πορεία των εσόδων το 2026 περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη, τεχνικής φύσης προσαρμογή — και όχι αδυναμία του πυρήνα. Η ήπια κάμψη προέρχεται από την υποχώρηση των υπηρεσιών χονδρικής (καθώς οι ανταγωνιστές χτίζουν δικά τους δίκτυα και χρειάζονται λιγότερο τις χάλκινες γραμμές του ΟΤΕ) και από τη σκόπιμη σταδιακή κατάργηση δραστηριοτήτων χαμηλού περιθωρίου στη διεθνή χονδρική — μια κίνηση που βελτιώνει την ποιότητα των εσόδων. Από το 2027 και μετά, η ανάπτυξη επιστρέφει στο 1%–2%.

Πάνω από όλα, οι μηχανές που μετράνε δουλεύουν ανοδικά: τα έσοδα κινητής ενισχύονται από τη στροφή προς το συμβόλαιο, η σταθερή ευρυζωνικότητα μεγαλώνει με την υιοθέτηση fiber και FWA, ενώ τα System Solutions διατηρούν θετική τροχιά καθώς τη σκυτάλη από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης παίρνουν τα έργα ψηφιοποίησης του ιδιωτικού και του αμυντικού τομέα. Συνδυαστικά, η διοίκηση καθοδηγεί για επιτάχυνση της κερδοφορίας (EBITDA AL) προς το +3% το 2026.

Σταθερές προοπτικές — με μεγάλο περιθώριο ασφαλείας

Η S&P συνοδεύει την αναβάθμιση με σταθερές προοπτικές, εκτιμώντας ότι τα επόμενα 24 μήνες ο ΟΤΕ θα αξιοποιήσει την ηγετική του θέση, θα καταγράψει μέτρια οργανική ανάπτυξη και θα διατηρήσει περιθώρια EBITDA άνω του 40% με ισχυρές ταμειακές ροές. Το ουσιαστικό μήνυμα είναι το μέγεθος του «μαξιλαριού» ασφαλείας: για να τεθεί υπό πίεση η βαθμίδα, θα έπρεπε η μόχλευση να εκτιναχθεί στο 1,5x και οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς χρέος να υποχωρήσουν κάτω από το 40% — σενάρια που, με δεδομένο τον σημερινό δείκτη γύρω στο 0,4x, μοιάζουν μακρινά.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο ΟΤΕ αναμένεται να συμμετάσχει στη δημοπρασία φάσματος του 2027 για τις συχνότητες 900 MHz και 1800 MHz. Σύμφωνα με την S&P, το σχετικό κόστος θα είναι διαχειρίσιμο και θα καλυφθεί από τις ταμειακές ροές, χωρίς να διαταράξει τη χαμηλή μόχλευση — άλλη μια ένδειξη της οικονομικής ευελιξίας του ομίλου.

Η μεγάλη εικόνα

Η αναβάθμιση σε «A-» δεν είναι απλώς ένα διακριτικό για τα δελτία Τύπου. Είναι η πιστοποίηση ότι ο ΟΤΕ έχει μετατραπεί σε έναν όμιλο που η αγορά αντιμετωπίζει ως πιο ασφαλή ακόμη κι από το κράτος στο οποίο λειτουργεί — με ελληνικό ΑΕΠ που τρέχει με 2,0%–2,5% και ξεπερνά αρκετούς εταίρους της ευρωζώνης. Με ηγεσία στο fiber και το 5G, ισολογισμό-φρούριο και μια στρατηγική που ανταμείβεται τόσο από τους οίκους όσο και από τους μετόχους, ο ΟΤΕ ξεκινά την επόμενη τριετία από θέση ισχύος.