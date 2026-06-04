Στρατηγική-συνεργασία-της-finthesis-με-το-real-status

Η FinTHESIS δραστηριοποιείται στον χώρο της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων, διαθέτοντας πιστοποιημένους συμβούλους με ισχυρή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και στην πιστωτική διαμεσολάβηση.

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Η FinTHESIS, εξειδικευμένη εταιρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων και μέλος του Ομίλου doValue S.p.A., και το Real Status, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες πλατφόρμες διαχείρισης μεσιτικών εργασιών στην ελληνική αγορά, ανακοινώνουν τη στρατηγική συνεργασία τους, με στόχο να προσφέρουν στους επαγγελματίες του Real Estate ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εργαλείων και υπηρεσιών που συνδέει αποτελεσματικά την αναζήτηση ακινήτου με την πρόσβαση σε λύσεις στεγαστικής χρηματοδότησης.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι μεσίτες αποκτούν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον ρόλο τους σε όλη τη διαδρομή της αγοραπωλησίας, προσφέροντας στους πελάτες τους όχι μόνο πρόσβαση σε οργανωμένα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης ακινήτων και πελατών, αλλά και άμεση σύνδεση με λύσεις στεγαστικής χρηματοδότησης. Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη ολοκλήρωση συναλλαγών, καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης για τον τελικό πελάτη και νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα μεσιτικά γραφεία.

Η FinTHESIS δραστηριοποιείται στον χώρο της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων, διαθέτοντας πιστοποιημένους συμβούλους με ισχυρή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και στην πιστωτική διαμεσολάβηση. Ως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος εταιρεία, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως η πλατφόρμα e-stegastiko, ώστε να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εξεύρεσης και λήψης στεγαστικού δανείου.

Το Real Status, που έχει αναπτυχθεί από την iarts Ι.Κ.Ε., αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα CRM για μεσιτικά γραφεία, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες της σύγχρονης μεσιτικής επιχείρησης. Η iarts, με παρουσία από το 2008 στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού και των PropTech λύσεων, εξειδικεύεται σε web εφαρμογές, αυτοματισμούς και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες για την αγορά ακινήτων. Το Real Status προσφέρει εργαλεία διαχείρισης ακινήτων, πελατών, συνεργασιών, marketing και επικοινωνίας, ενώ η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001 για την Ασφάλεια Πληροφοριών και έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Παράλληλα, η iarts διατηρεί στενές συνεργασίες με σημαντικούς φορείς του κλάδου των ακινήτων και έχει συνδέσει το Real Status με ένα ευρύτερο οικοσύστημα επαγγελματικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τη δικτύωση, την παραγωγικότητα και την ψηφιακή ωριμότητα των μεσιτικών γραφείων που το αξιοποιούν.

Η συνεργασία της FinTHESIS με το Real Status δημιουργεί μία νέα πρόταση αξίας για την αγορά, φέρνοντας πιο κοντά δύο συμπληρωματικές εξειδικεύσεις: από τη μία, την τεχνογνωσία στη στεγαστική χρηματοδότηση και, από την άλλη, την προηγμένη ψηφιακή υποστήριξη της μεσιτικής δραστηριότητας. Κοινός στόχος των δύο εταιρειών είναι να ενισχύσουν ουσιαστικά τους επαγγελματίες του Real Estate, προσφέροντάς τους λύσεις που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών και δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Με τη νέα αυτή στρατηγική συνεργασία, FinTHESIS και Real Status επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συμβάλουν ενεργά στον εκσυγχρονισμό της αγοράς ακινήτων, προσφέροντας ένα πιο συνδεδεμένο, λειτουργικό και αποδοτικό μοντέλο συνεργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου και τους πελάτες τους.