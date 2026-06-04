Συγχαρητήρια-της-Αθήνας-σε-Αυστρία,-Πορτογαλία-και-άλλες-3-χώρες-για-την-εκλογή-στο-ΣΑ-του-ΟΗΕ

Συγχαρητήρια ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την εκλογή της Αυστρίας, του Κιργιστάν, της Πορτογαλίας, του Τρινιντάντ και Τομπάγκο και της Ζιμπάμπουε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027–2028.

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Η Ελλάδα, ως τρέχον μέλος του ΣΑ, συνεχάρη τις 5 χώρες για την εκλογή τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της πολυμέρειας και του ρόλου του ΟΗΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Αθήνα τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας και της διεθνούς συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Συγχαρητήρια στην Αυστρία, το Κιργιστάν, την Πορτογαλία, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τη Ζιμπάμπουε για την εκλογή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2027–2028.

Ως τρέχον μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία της πολυμέρειας, της στήριξης του ουσιαστικού έργου του Συμβουλίου στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Congratulations to Austria, Kyrgyzstan, Portugal, Trinidad and Tobago, and Zimbabwe on their election to the United Nations Security Council for 2027–2028. pic.twitter.com/XbulCcBvpr — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 4, 2026

- sofokleous10.gr

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