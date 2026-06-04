Τουρκικό-υπουργείο-Άμυνας:-Παρακολουθούμε-στενά-τις-εξοπλιστικές-δραστηριότητες-της-Ελλάδας

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά.

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Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, προσθέτοντας:

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μας και της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός».

- sofokleous10.gr

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