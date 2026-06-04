Το-στοίχημα-της-αυτοδυναμίας-και-οι-όροι-για-μετεκλογική-συνεργασία

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Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χθες, ότι η Ελλάδα αφαιρείται από τις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση για να επανατεθεί το προεκλογικό δίλημμα της σταθερότητας και της συνέπειας σε μια πορεία που ήδη ακολουθείται καθώς, όπως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε σε ανάρτησή του «παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε. Βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής προόδου. Με σιγουριά και με προοπτική». Και βεβαίως ο πρωθυπουργός φρόντισε να τονίσει ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, μίλησε για σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι αναγνωρίζει πως οι πολίτες επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας για να αφήσει η χώρα πίσω της την οικονομική κρίση, διεκδικώντας, όμως, ταυτόχρονα, ένα μερίδιο της επιτυχίας αυτής για τις επιλογές που έγιναν από την κυβέρνηση.

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Ακόμα και κάτω από την χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού υπάρχουν σχόλια πολιτών, που αναφέρουν ότι περιμένουν να δουν να μεταφράζονται σε απτή βελτίωση της καθημερινότητας οι επιδόσεις στην οικονομία. Στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν – καταγράφεται άλλωστε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις – ότι υπάρχουν τομείς που συγκεντρώνουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών, με κυρίαρχο το θέμα της ακρίβειας. Μία μέρα μετά από την ανακοίνωση των στοιχείων της Eurostat για τον πληθωρισμό στη χώρα μας τον Μάιο, που έφτασε στο 5%, αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν χθες ότι η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων στην Ε.Ε. ως προς το ΑΕΠ, ενώ επισημαίνεται πάντοτε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ο πληθωρισμός επηρεάστηκε από την αύξηση στις τιμές καυσίμων καθώς η χώρα μας έχει ακόμα αυξημένη εξάρτηση από το πετρέλαιο.

Σταδιακά, πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης ξεδιπλώνουν το συνολικό τους αφήγημα για τις εκλογές και τους όρους με τους οποίους θα μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας. Οι 7-8 μονάδες που απέχουν τα δημοσκοπικά ποσοστά της Ν.Δ. από την αυτοδυναμία, δεν είναι μικρό ποσοστό. Και είναι δύσκολο με τις συνθήκες αυξημένης ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό να εκτιμήσει κανείς αν μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Ιδιαίτερα αν στην εξίσωση μπει και το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στη Ν.Δ.. Για την κυβέρνηση, εάν η εικόνα των δημοσκοπήσεων αποτυπωθεί και στην κάλπη, το μήνυμα είναι σαφές: οι πολίτες θέλουν να κυβερνήσει η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναζητώντας συνεργασία. Και σε αυτή την προοπτική, από την πλευρά της κυβέρνησης μπαίνει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο: ότι οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και ως εκ τούτου, όποιος έρθει πρώτος στην κάλπη θα ηγηθεί μιας πιθανής κυβέρνησης συνεργασίας. Απορρίπτουν κατηγορηματικά σενάρια για συμφωνία σε τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργό.

Βεβαίως, η βασική θέση είναι ότι η Ν.Δ. θα διεκδικήσει αυτοδυναμία ήδη από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Το γεγονός, ωστόσο, ότι δημόσια μπαίνει το πλαίσιο, εντός του οποίου η κυβερνητική πλειοψηφία θα συζητήσει για συνεργασίες, αποτελεί αναγνώριση της δυσκολίας του εγχειρήματος να επιτευχθεί και πάλι αυτοδυναμία.

- sofokleous10.gr

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