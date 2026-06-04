Τραμπ-και-Ιράν-σε-διαφορετικό-μήκος-κύματος:-Αισιοδοξία-για-συμφωνία-από-τις-ΗΠΑ,-απειλές-πολέμου-από-την-Τεχεράνη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με εκατέρωθεν καταγγελίες για στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

«Μπορεί να μην συμβεί», είπε αρχικά απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι «μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Trump on Iran: The negotiation itself is going very well… It might not happen, but if it happens, it might happen over the weekend. pic.twitter.com/ukx5OhvXAP — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου, επαναλαμβάνοντας ότι «το θέλει» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Παράλληλα, σημείωσε ότι επιθυμεί να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες που αφορούν τον Λίβανο από εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ρούμπιο: Οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν ολοκληρωθεί

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, παρά τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση “Επική Οργή” τελείωσε», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι είχε δηλώσει και την προηγούμενη ημέρα πως «ο πόλεμος τελείωσε».

Ο Ρούμπιο αναφερόταν στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και στην κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Υπερασπιζόμενος τα αποτελέσματα της αμερικανικής επιχείρησης, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον πέτυχε όλους τους στρατηγικούς της στόχους.

«Σε όποιον θέλει να μάθει ποιος κέρδισε, μπορώ να σας πω το εξής: εμείς καθορίζουμε τι σημαίνει νίκη. Ορίζουμε τη νίκη ως την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανίας τους, τη σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτήρων πυραύλων που διαθέτουν, τη μείωση του αποθέματος drone και επιτύχαμε όλους αυτούς τους στόχους», δήλωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει από την πολεμική αεροπορία του Ιράν και εξάλειψαν το συμβατικό ναυτικό του.

Αμφισβητήσεις από Δημοκρατικούς και νέα επεισόδια

Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του υπουργού Εξωτερικών, επικαλούμενοι τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα ιρανικά πλήγματα στο Κουβέιτ και το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα.

Σύμφωνα με το Κουβέιτ, η χώρα βρέθηκε στο στόχαστρο 13 βαλλιστικών πυραύλων και 17 ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δεν στόχευσαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ και απέδωσαν τις ζημιές που καταγράφηκαν εκεί σε «δυσλειτουργία» του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος.

Ο αμερικανικός στρατός απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς» και υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο συνιστούσε «σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση».

Ανταλλαγή κατηγοριών στον Κόλπο του Ομάν

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (Centcom), το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ.

Παράλληλα, κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που, όπως υποστήριξαν, φιλοξενούσε «κέντρο ελέγχου και διοίκησης» και πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα στον Κόλπο του Ομάν.

Η Centcom διέψευσε τις πληροφορίες αυτές.

🚫 CLAIM: Iran is now claiming it has targeted a U.S. Navy destroyer in the Gulf of Oman. ✅ TRUTH: Iran is lying. U.S. military assets at sea continue to fly, sail, and operate safely and unimpeded. pic.twitter.com/khuuHuun4u — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Στο τραπέζι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι τα αμερικανικά πλήγματα ήταν «αμυντικά», ενώ αποκάλυψε ότι το θέμα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε ότι το ζήτημα περιλαμβάνεται στα έγγραφα που έχουν ανταλλάξει οι δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δώσει την τελική της έγκριση.

«Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θίγεται ξεκάθαρα σε ορισμένα από τα έγγραφα που ανταλλάχθηκαν, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει την τελική έγκρισή τους μέχρι σήμερα το πρωί», είπε χαρακτηριστικά.

Αραγτσί: Δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen ότι οι επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα που έχουν ανταλλάξει.

Ο Ιρανός υπουργός προειδοποίησε παράλληλα ότι ενδεχόμενη επίθεση στη Βηρυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή.

«Αν η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Βηρυτού συνεχιστεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι απολύτως έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ο οποίος είχε προειδοποιήσει την Τρίτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σε περίπτωση επίθεσης κατά του ισραηλινού εδάφους.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης για το αμερικανικό αντιτορπιλικό

Οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν επίσης ότι έπληξαν αμερικανικό αντιτορπιλικό στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, συντόνιζε επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι οι ενέργειές τους αποτελούν απάντηση στις «επιθετικές ενέργειες και την παραβίαση των κανόνων των Στενών του Ορμούζ», καθώς και στις επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Ομάν από τον «τρομοκρατικό και επιθετικό αμερικανικό στρατό».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ιρανικό ναυτικό εντόπισε και προσδιόρισε την πηγή αυτών των ενεργειών και έπληξε το κέντρο διοίκησης και ελέγχου που θεωρούσε υπεύθυνο.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο κέντρο βρισκόταν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό το οποίο πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα στη Θάλασσα του Ομάν.

Παράλληλα, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις «θα εκδικηθούν, με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο, το αίμα των μαρτύρων των ηρώων του αντιτορπιλικού “Ντένα”», το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο ενώ συμμετείχε σε άσκηση ανοιχτά της Σρι Λάνκα.