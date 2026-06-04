Τσουκαλάς:-Ο-κ.-Μητσοτάκης-διέψευσε-τις-δεσμεύσεις-του-το-2019

Για «μήνα του μέλιτος για τα νεοϊδρυθέντα κόμματα» έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξη του στον ρ/σ Real Fm 97,8 και εκτίμησε ότι «όταν κάτσει η σκόνη από την επικοινωνία και το μάρκετινγκ, και μπουν τα πραγματικά διλήμματα πάνω σε σχέδια, προγράμματα και πολιτικό προσωπικό, εκεί ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο: ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα εγγυάται το ΠΑΣΟΚ».

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Σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας και η συνέπεια και η αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο, στο τέλος, ανταμείβονται». Σχολίασε δε, ότι «η φρασεολογία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο λόγο αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι προτιμούν να έχουν απέναντί τους το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, γιατί τους επανασυσπειρώνει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με τους στόχους των κομμάτων ενόψει των εθνικών εκλογών, εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ «βάζει πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΕΛΑΣ και το κόμμα της κ. Καρυστιανού, που βάζουν στόχο τον αυτοδυναμία». «Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, και εκεί να δούμε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη ΝΔ», είπε. Τόνισε πως «αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Γιατί, για εμάς, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση, προκειμένου να είναι πειστική η πρότασή της» και τόνισε: «Με κάποιες από τις προτάσεις, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Διαφωνούμε επίσης με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο, το οποίο θα είναι πολύ πιο θεσμικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και, βέβαια, και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση». Σχετικά με τα πανεπιστήμια είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι «πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων, η οποία όμως θα έχει μια διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστήμιου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα ιδιωτικών κολεγίων του ενός ορόφου, να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια».

Ερωτηθείς για φωτογραφία που απεικονίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, με την ανάρτηση του, στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκατσε εκεί για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral». «Φαίνεται ότι μόνο έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κ. Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα είπε μόνος του», σχολίασε.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επικείμενη αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη εντός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε ότι «αυτά τα σενάρια είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι μύχιοι πόθοι συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων».

Τοποθετούμενος επί της οικονομίας, υπογράμμισε ότι «είναι έβδομος συνεχόμενος μήνας, όπου ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» και πως «άρα, είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν στρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτήν την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας». Αφού επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που «απορρίπτει συνεχώς η κυβέρνηση», έκανε λόγο για χαμένη μάχη της κυβέρνησης σε αυτό το μέτωπο: «Τα μέτρα που παίρνει έρχονται πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου και το αποτέλεσμα είναι οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο για την οικονομική επιστήμη: ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται». Σχολίασε ότι «αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019 για κοινωνική κινητικότητα και αυτορρύθμιση της αγοράς με τον παραγόμενο πλούτο να φτάνει παντού». «Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα 20% μέρος της κοινωνίας να ζει πραγματικά καλύτερα και το υπόλοιπο μέρος να ζει πραγματικά καθηλωμένο ή και χειρότερα», σημείωσε.

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «η άρση ασυλίας είναι η απόλυτη προστασία των πολιτικών προσώπων, ώστε να συνεχίζει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής, ούτε άσκηση ποινικής δίωξης» και πως «αφού ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση…». Σημείωσε πως «το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε τη δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας». «Άρα, αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική», σχολίασε.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του κόμματος τοποθετήθηκε επί της αναφοράς του κ. Μητσοτάκη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί και μόλις σήμερα μπήκε σε διαβούλευση». «Το λέω για να αντιληφθούμε, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία διακινεί τα fake news. Οι συνεργάτες του δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας», σχολίασε.

- sofokleous10.gr

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