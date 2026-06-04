«Υψηλές πτήσεις» για τα malls της Lamda – Τα κόστη και τα projects Ελληνικού

Ανοδικά EBITDA, τζίρος, στο 100% οι πληρότητες, στα 26 εκατ. οι επισκέπτες. Προχωρούν τα projects Ελληνικού. Ανεβασμένα τα κόστη υλικών.

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Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκαν και το 2025 τα εμπορικά κέντρα του ομίλου Lamda Development, όπως προκύπτει και από την οικονομική έκθεση της θυγατρικής Lamda Malls.

Ως γνωστόν, οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η εκμετάλλευση των εν λειτουργία εμπορικών κέντρων «Golden Hall» και «The Mall Athens» που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, του «Mediterranean Cosmos» που βρίσκεται στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, του «Designer Outlet Athens» στα Σπάτα Αττικής, τις εμπορικές αναπτύξεις «The Ellinikon Mall» και «Riviera Galleria» στο έργο του Ελληνικού, καθώς και την εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας και του χώρου αναψυχής Xplore που βρίσκεται εντός του εμπορικού κέντρου «Golden Hall».

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες για τα 4 εν λειτουργία Εμπορικά Κέντρα, το 2025 καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα 910 εκατ., ενώ ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 26 εκατ. Η μέση πληρότητα των 4 εν λειτουργία Εμπορικών Κέντρων για το 2025 ανήλθε σε 100% του συνολικού μισθώσιμου χώρου.

Τα Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών για το 2025 παρουσίασαν κέρδη 82 εκατ. έναντι κερδών 81 εκατ. το 2024. Τα Λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών, των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία (Operating Malls EBITDA) το 2025 αυξήθηκαν κατά 2% στα 89,7 εκατ., καταγράφοντας, για μια ακόμα χρονιά, νέο ιστορικό υψηλό.

Επίσης, τα Αναπροσαρμοσμένα Λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών, των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία (Adjusted Operating Malls EBITDA) το 2025 αυξήθηκαν κατά 4% στα 95,9 εκατ. ευρώ.

Το Ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του Ομίλου για το 2025 εμφάνισε κέρδη 244 εκατ. αυξημένα κατά 113% έναντι των κερδών 114 εκατ. το 2024. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού 161 εκατ. (έναντι θετικής επίπτωσης 35 εκατ. το 2024), βάσει εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου την 31.12.2025.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το 2025 παρουσίασαν κέρδη 165 εκατ. έναντι κερδών 54 εκατ. το 2024. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 31.12.2025 ανήλθε σε 1,244 δις. (ήτοι €2,25 ανά μετοχή), αυξημένη κατά περίπου 197 εκατ. έναντι της 31.12.2024.

Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης του Operating Malls EBITDA ήταν (α) η αύξηση των βασικών μισθωμάτων (αύξηση 6% έναντι του 2024 για τα 4 Εμπορικά Κέντρα) και (β) η αύξηση των εσόδων στάθμευσης (αύξηση 10% έναντι του 2024 για τα 4 Εμπορικά Κέντρα). Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) πλέον περιθωρίου περίπου 1-2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.12.2025, όπως προκύπτει από την αποτίμηση ανεξάρτητων εκτιμητών, έφτασε τα 1,8 δισ. με την αξία των εν λειτουργία 4 Εμπορικών Κέντρων να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στα 1,4 δις. ευρώ.

Ellinikon Malls – Πρόοδος εμπορικών μισθώσεων

Αναφορικά με το εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall), έχουν συμφωνηθεί μη δεσμευτικές συμφωνίες Heads of Terms (HoT) με εμπορικούς συνεργάτες για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA), σε υψηλότερες τιμές έναντι των Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη νέα ανάπτυξη. Αναφορικά με την εμπορική ανάπτυξη της Riviera Galleria, έχουν συμφωνηθεί δεσμευτικές και μη δεσμευτικές συμφωνίες Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για το 76% του GLA, σε υψηλότερες τιμές έναντι των Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτό το εμβληματικό έργο.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ), ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Το The Ellinikon Mall φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου AEDAS και αναπτύσσεται εντός του ευρύτερου έργου του Ελληνικού. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό προορισμό στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους στη Νότια Ευρώπη.

Το εμπορικό συγκρότημα The Ellinikon Mall, ένα έργο τοπόσημο σχεδιασμένο από το παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS από το Χονγκ Κόνγκ κι έχει χαρακτηριστεί από τον Μάρτιο του 2023 ως Κτίριο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Πρόκειται να είναι το Mall του μέλλοντος, καθώς θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της Νότιας Ευρώπης, 1,5 φορά μεγαλύτερο του The Mall Athens, με περισσότερα από 300 καταστήματα. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 εκδόθηκε η αναθεωρημένη οικοδομική άδεια που αντικατοπτρίζει την αύξηση στα 100 χιλ. τ.μ. (έναντι 90 χιλ. τ.μ.) της συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall λόγω ισχυρότερου του αναμενόμενου ενδιαφέροντος από την Ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Το εμπορικό συγκρότημα Riviera Galleria, ένα εμβληματικό έργο σχεδιασμένο από τον παγκοσμίου φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma, έχει χαρακτηριστεί από τον Οκτώβριο του 2022 ως Κτίριο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Το Riviera Galleria θα διαθέτει καταστήματα, χώρους εστίασης και χώρους πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, με στόχο να αποτελέσει ένα αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς στη νέα μαρίνα του Άγιου Κοσμά και πόλος έλξης για επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι το πρώτο και μοναδικό συγκρότημα εμπορικών καταστημάτων στην Ελλάδα που διαθέτει «χρυσή» προ-πιστοποίηση «πράσινου» κτιρίου LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) από τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα κόστη

Όπως, επίσης, αναφέρεται, το συνολικό κόστος ενέργειας των Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet Athens) για τη χρήση 2025 ανήλθε σε 4,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση περίπου 6% σε σύγκριση με τη χρήση 2024. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη συγκρατημένη αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από την πορεία των τιμών φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές.

Παρά τη βελτίωση σε ετήσια βάση, το επίπεδο των τιμών ενέργειας παραμένει αυξημένο σε σύγκριση με τα προ της ενεργειακής κρίσης επίπεδα, με τη σχετική μεταβλητότητα να συνεχίζει να επηρεάζει το λειτουργικό κόστος του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω κόστους αφορά κοινόχρηστους χώρους στα Εμπορικά Κέντρα, το οποίο αναλαμβάνουν κυρίως οι καταστηματάρχες/μισθωτές.

Ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας με σκοπό να αντιδράσει άμεσα και να αξιοποιήσει πιθανές διαφοροποιήσεις της αγοράς. Τέλος, ο Όμιλος θα εντατικοποιήσει τις ενέργειές του για την υλοποίηση σε επιλέξιμα ακίνητα «πράσινων» ενεργειακών επενδύσεων έτσι ώστε να μειωθεί το μελλοντικό ενεργειακό κόστος, μέσω του περιορισμού της εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Περαιτέρω, οι αγορές επηρεάζονται σημαντικά από αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, η οποία δημιουργεί αλυσιδωτές προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού. Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές κατάρτισης μελλοντικών εκτιμήσεων-προϋπολογισμού για τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα, ο Όμιλος έχει συμπεριλάβει περιθώρια για αστάθμητους κινδύνους (contingencies) στις εκτιμήσεις κόστους για όλα τα έργα και αναπτύξεις που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό.