Χαρίτσης:-Η-επάνοδος-του-Τσίπρα-δημιούργησε-μια-δυναμική-και-τάραξε-τα-λιμνάζοντα-νερά-της-Αριστεράς

«Δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτικά» χαρακτήρισε την αποχώρηση από την Νέα Αριστερά ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο Action24.

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Για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στο κείμενο που συνυπογράφουν 150 στελέχη, βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, στο οποίο «με έναν πολύ λιτό και λακωνικό τρόπο» εξηγείται ότι η πορεία που έχει χαράξει η Νέα Αριστερά βάσει των αποφάσεων των κομματικών οργάνων και βάσει της κατεύθυνσης που έχει δώσει η πλειοψηφία, είναι μεν σεβαστή, αλλά «θεωρούμε ότι είναι μια πορεία αδιέξοδη».

Ο δεύτερος λόγος, σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ρευστή», σε μια περίοδο πολιτικών αλλά και κοινωνικών ανακατατάξεων που αντανακλώνται και στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στον χώρο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και «θεωρούμε ευθύνη μας να δηλώσουμε και με αυτήν μας την απόφαση παρόντες σε αυτές τις διεργασίες».

«Η Βουλή είναι ένα πεδίο μάχης», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι όταν μιλάς για όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια περίοδο με σκάνδαλα, με έκρηξη του κόστους ζωής, με πολύ μεγάλες εκπτώσεις θεσμικές, με κρίση δημοκρατίας, με μια οικονομική πολιτική που οξύνει τις ανισότητες, «το να στερείς φωνές της Αριστεράς στη Βουλή δημιουργεί μια αντίφαση».

Ερωτηθείς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλ. Χαρίτσης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου κόμματος δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και «τάραξε και τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο». «Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε» σημείωσε, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι «από μόνο του δεν είναι ικανή συνθήκη για να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή» και τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη προγραμματική σαφήνεια και ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγεί στην πολιτική αλλαγή.

Για την προηγούμενη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Χαρίτσης απαντά «δεν το μετανιώνουμε» εξηγώντας ότι η αποχώρηση και η δημιουργία της Νέας Αριστεράς ήταν η απάντηση σε έναν πρωτοφανή ευτελισμό, ο οποίος αποδείχτηκε στην πορεία ότι οδηγούσε σε διάλυση έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο, μια ολόκληρη πολιτική παράταξη.

«Επειδή δεν είμαστε παντός καιρού, υπηρετώντας το οποιοδήποτε σχέδιο απλώς και μόνο για να παραμένουμε στην πολιτική, αλλά αντίθετα είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, η δική μου παραίτηση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς και η σημερινή μας αποχώρηση από το κόμμα, θεωρώ ότι είναι μια πράξη συνεπής με τη μέχρι σήμερα στάση μας. Ακριβώς γιατί εμείς πιστεύουμε σε ένα πολιτικό σχέδιο ενότητας», ξεκαθάρισε.

Με το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, την τελευταία τριετία υπήρξε συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε μια σειρά από ζητήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ και με τη συνεδριακή του απόφαση έχει επιλέξει αυτόνομη πορεία και το προηγούμενο διάστημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονταν για τη δεύτερη θέση την ώρα που το επείγον για την κοινωνία ήταν η δημιουργία συγκλίσεων για να υπάρξει αντίπαλος πόλος απέναντι στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δυσχεραίνει την όποια δυνατότητα ευρύτερων συγκλίσεων. Παρόλα αυτά, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτό που είχαν ψηφίσει και στη συνεδριακή απόφαση στο ιδρυτικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς, ότι «με τις δυνάμεις της αριστερόστροφης σοσιαλδημοκρατίας, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία του Σάντσεθ, είναι δυνάμεις που πρέπει να συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια συγκλίσεων».

Σχετικά με την πρόταση του Χ. Δούκα για συνεργασία ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, ο Αλ. Χαρίτσης απάντησε ότι «το πρώτο βήμα είναι η ενότητα της Αριστεράς και το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξουν συγκλίσεις στο χώρο της Αριστεράς». Κατά τον ίδιο, από κει και πέρα αν μια πρόταση μπορεί να έχει προγραμματική βάση, μπορεί να πέσει στο τραπέζι και να συζητηθεί.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε ότι κατ’ αρχάς δεν δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα, ενώ ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης των κομματικών του οργάνων θεωρεί ότι ισχύουν τα ίδια με τη Νέα Αριστερά: «οι λογικές της κομματικής καταγραφής και της αυτόνομης πορείας δεν συμβάλλουν στην ευρύτερη προσπάθεια που πρέπει να γίνει».

Για την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, ο κ. Χαρίτσης απάντησε ότι ήταν ενήμερος για την απόφασή της, την οποία σέβεται απόλυτα, όπως και τους λόγους που η ίδια εξήγησε, προσθέτοντας ότι τη θέση της στη Βουλή παίρνει ένα ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ο Γ. Δραγασάκης, κάτι που έχει τη σημασία του και τη βαρύτητά του.

Για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, ο Αλ. Χαρίτσης σχολίασε ότι ήταν μια ομιλία σαφώς σε αριστερή κατεύθυνση. «Είπε πράγματα τα οποία κινούνται πολύ κοντά σε αυτά που κι εμείς έχουμε πει κατά καιρούς» συνεχίζει και προσθέτει: «Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο, αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε στις αγωνίες πολύ κόσμου, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί».

«Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας. Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολλή δουλειά, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο απλώς να υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος», τόνισε.

Όσον αφορά την πορεία της Νέας Αριστεράς από δω και πέρα, ο κ. Χαρίτσης, είπε: «Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας έχουν επιλέξει έναν συγκεκριμένο δρόμο. Δεν ξέρω που θα τους οδηγήσει. Εμείς διαφωνήσαμε με αυτή την πορεία γιατί θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδη. Από εκεί και πέρα εγώ ειλικρινά -και δεν είναι τυπικό- τους εύχομαι κάθε επιτυχία και εξακολουθώ να τους θεωρώ συντρόφους και συντρόφισσές μου».

Στην ερώτηση αν έχει σκεφτεί να φύγει από την πολιτική, ο Αλ. Χαρίτσης δήλωσε ότι προφανώς το έχει σκεφτεί και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό: «Έχω κάνει τη διαδρομή μου, έχω κάνει την προσπάθεια μου. Θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδωθεί, αν δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου», κατέληξε.

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