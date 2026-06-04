Χρηματιστήριο:-Στις-2.320-μονάδες-η-ισχυρότερη-στήριξη

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 220,6 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης εν μέσω περιβάλλοντος υψηλής αβεβαιότητας σε σχέση με την πορεία των εξελίξεων στη Μ Ανατολή. Με ρευστοποιήσεις τραπεζών και πολλών blue chips. Με το ΓΔ να κλείνει στις δημοπρασίες στο χαμηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 3,688% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, τραπεζικός κλάδος (-1,50%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (-3,19%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (- 1,12%), η ΕΥΔΑΠ (-0,94%), η Cenergy (-2,27%), η Lamda (-1,12%), η Optima (-2,47%), η Metlen (-1,73%), το ΔΑΑ (-1,26%), ο Aktor (-1,17%) και η ΕΕΕ (-0,71%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+2,33%), η ΜΟΗ (+0,46%), η Allwyn (+1,78%), η Κύπρου (+0,32%) και από τις λοιπές μετοχές τα Πλαστικά Θράκης (+0,91%). Απολογιστικά, 32 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 73 εκείνων που υποχώρησαν. Το πρωί η Allwyn ανακοινώνει τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου. Στους δείκτες Stoxx η CrediaBank από τις 22/6/2026, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής για το εταιρικό ομόλογο της Lamda Development. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Μ. Ανατολή είχε σαν αποτέλεσμα – εκτός όλων των άλλων- να ντυθούν στα κόκκινα οι αγορές. Ο Γ.Δ. παραβίασε την στήριξη των 2360 μονάδων που μετατρέπεται πλέον στην πλησιέστερη αντίσταση. Ασθενής στήριξη εντοπίζεται στις 2348 μονάδες με την αμέσως επόμενη, ισχυρότερη και κρίσιμη, στις 2320 μονάδες.