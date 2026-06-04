Ψηφιακό-ευρώ-vs-stablecoins

Η Amazon, η Meta ή η Google θα μπορούσαν σύντομα να εκδώσουν τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα – και έτσι να παρέμβουν πιο βαθιά στην καθημερινή ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρωπαίων, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε τράπεζα.

Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν, άλλωστε, συστήματα πληρωμών μέσω κινητού από εταιρείες μεγάλης τεχνολογίας, όπως η Apple Pay ή η Google Pay.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Είτε πρόκειται για ανέπαφες πληρωμές με smartphone στο σούπερ μάρκετ, πληρωμές με δόσεις σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή επενδύσεις σε πλατφόρμες συναλλαγών, αυτό συχνά καθίσταται δυνατό χάρη στις Visa, Mastercard και PayPal – όλες αμερικανικές εταιρείες.

«Αυτό που φαίνεται βολικό και απλό με την πρώτη ματιά εγκυμονεί πολλούς κινδύνους – για τους καταναλωτές, τις εταιρείες, ακόμη και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», λένε στη «Ναυτεμπορική» παράγοντες της αγοράς.

«Η Ευρώπη εξαρτάται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές εταιρείες για τις συναλλαγές πληρωμών: περίπου το 60% όλων των συναλλαγών με κάρτα στην Ευρωζώνη διεκπεραιώνεται μέσω Visa και Mastercard.

Τα stablecoins από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω αυτήν την εξάρτηση», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Κολοσσοί όπως η Alipay, η Amazon και η Alphabet διαθέτουν ήδη άδειες ηλεκτρονικού χρήματος στην Ε.Ε. και, επομένως, πληρούν τη βασική απαίτηση για την έκδοση των λεγόμενων διακριτικών ηλεκτρονικού χρήματος, βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα κρυπτονομίσματα MiCA (Markets in Cryptoassets Regulation).

Οι Meta, Apple και Microsoft θα μπορούσαν γρήγορα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους μέσω αιτήσεων αδειοδότησης ή εξαγορών.

«Ο κρίσιμος παράγοντας δεν είναι η ίδια η χρηματοοικονομική τεχνολογία, αλλά το οικοσύστημα που την κρύβει. Το Meta φτάνει σε περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Ε.Ε., μόνο μέσω του Facebook και του Instagram», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Διείσδυση στην Ε.Ε.

Ο Κανονισμός για τις Αγορές Κρυπτονομισμάτων (MiCA) απαιτεί από τους εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων σε ευρώ να διατηρούν ξεχωριστά αποθεματικά, να δημοσιεύουν εκθέσεις ελέγχου και να εγγυώνται δικαιώματα εξαργύρωσης.

«Αυτοί οι τεχνολογικοί γίγαντες, που ήδη κυριαρχούν σε ολόκληρους τομείς στην Ε.Ε., διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό δημιουργεί κινδύνους, καθώς, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν γνήσιες ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις», σύμφωνα με ανάλυση του μη κερδοσκοπικού κινήματος Finanzwende, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω δωρεών και χρηματοδότησης από ιδρύματα.

«Αν οι ήδη μεγάλοι και ισχυροί τεχνολογικοί κολοσσοί γίνουν και χρηματοοικονομικοί γίγαντες, θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τους καταναλωτές, τον ανταγωνισμό και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ε.Ε.», προειδοποιεί το Finanzwende.

Για την ιστορία, η αγορά stablecoin σε ευρώ αυξήθηκε σε περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τα μέσα του 2026, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 721 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2022.

Αυτή η αύξηση σημειώθηκε παρόλο που τα σταθερά κρυπτονομίσματα που είναι συνδεδεμένα με το ευρώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,3% της παγκόσμιας προσφοράς stablecoins, ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η Ευρώπη πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από τον πρόεδρο Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους του στον τομέα της τεχνολογίας», λένε παράγοντες της αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει με κριτικό πνεύμα τα stablecoins και αντ’ αυτού υποστηρίζει το ψηφιακό ευρώ ως εναλλακτική λύση.

Από την οπτική γωνία της ΕΚΤ, το ψηφιακό χρήμα της κεντρικής τράπεζας θα πρέπει να διασφαλίζει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης και να περιορίζει την εξάρτησή της από ιδιωτικούς παρόχους.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τονίζει ότι, χωρίς ένα ψηφιακό ευρώ, η Ευρώπη θα μπορούσε να εξαρτηθεί περισσότερο από ιδιωτικούς παρόχους πληρωμών και μη ευρωπαϊκές λύσεις.

Σε περιόδους κρίσης, οι επενδυτές θα μπορούσαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους πιο γρήγορα, συμβάλλοντας έτσι σε μαζικές αναλήψεις από τράπεζες.

Επιπλέον, τα stablecoins θα μπορούσαν να εδραιώσουν περαιτέρω τη διεθνή κυριαρχία του δολαρίου.

Ισχυρή ευρωπαϊκή εποπτεία

«Η ραγδαία άνοδος της αγοράς κρυπτονομισμάτων θέτει τις χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές ενώπιον μιας νέας πρόκλησης. Για να διασφαλίσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρειαζόμαστε ισχυρή ευρωπαϊκή εποπτεία», προσθέτουν.

Στις 20 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ήδη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού MiCA – ένα σημάδι ότι τα ρυθμιστικά κενά είναι γνωστά στις Βρυξέλλες.

Αυτό που διακυβεύεται, όμως, είναι τι θα είναι το χρήμα στο μέλλον και ποιος θα το ελέγχει. «Το ψηφιακό ευρώ στοχεύει να επαναφέρει αυτή την κρίσιμη υποδομή υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Αποσκοπεί, επίσης, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ε.Ε. από χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως οι εταιρείες Big Tech», αναφέρει η Finanzwende.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το ψηφιακό ευρώ θα είναι έτοιμο έως το 2028. «Είτε πληρώνετε απευθείας στο σούπερ μάρκετ είτε ηλεκτρονικά, όλα αυτά θα πρέπει να είναι δυνατά με το ψηφιακό ευρώ. Θα πρέπει να σχεδιαστεί προς το συμφέρον των πολιτών και όχι του χρηματοπιστωτικού τομέα», προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς.

19 εκδότες από 11 κράτη

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών έχει εγκρίνει 19 εκδότες ηλεκτρονικών κρυπτονομισμάτων από 11 κράτη-μέλη.

Ήδη, εννέα ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των BBVA, ING και UniCredit, έχουν σχηματίσει μια κοινοπραξία για την κυκλοφορία ενός σταθερού κρυπτονομίσματος ευρώ, συμβατού με τον κανονισμό MiCA.

Μεταξύ των σημαντικότερων εκδοτών στο πλαίσιο του κανονισμού MiCA για stablecoins είναι το EURCV από τη Société Générale, το EUR από την Banking Circle και το EURS από τη Stasis.

Η αγορά παραμένει μικρή σε σύγκριση με τα stablecoins σε δολάρια. Το USDT της Tether και το USDC της Circle έχουν μαζί κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 300 δισ. δολ.