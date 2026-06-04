Όμιλος-ΑΒΑΞ:-Ισχυρά-αποτελέσματα-για-το-α’-τρίμηνο-του-2026

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 10,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 11,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2025.

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Την προοπτική ισχυρής ανάπτυξης αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΑΒΑΞ για το α’ τρίμηνο του 2026, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17%, ενίσχυση EBITDA στα 26,7 εκατ. ευρώ και καθαρά μετά φόρων κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε 208,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 177,7 εκατομμυρίων ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2026 σε 26,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 26,2 εκατομμυρίων ευρώ στο προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%). Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 10,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 11,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Εξέλιξη δανεισμού

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) αυξήθηκε σε 239,6 εκατομμύρια ευρώ την 31.03.2026 έναντι 200,9 εκατομμυρίων ευρώ την 31.12.2025, ως αποτέλεσμα της πρόσκαιρης πίεσης στο κεφάλαιο κίνησης που προκαλούν οι καθυστερήσεις στις πιστοποιήσεις έργων καθώς και η στοχευμένη πολιτική εξορθολογισμού του συναλλακτικού κυκλώματος με τον δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA τελευταίου 12μήνου) ωστόσο να εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα: 2,0x την 31.03.2026 έναντι 1,7x στο τέλος του 2025.

Χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 401,7 εκατομμυρίων ευρώ την 31.03.2026 έναντι 397,7 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Από το ανωτέρω σύνολο, ποσό 106,2 εκατομμυρίων ευρώ δεν αποτυπώνεται στον 4 ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγγραμμένων συμβάσεων έργων

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων και προς υπογραφή συμβάσεων κατασκευαστικών έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο παρέμεινε αμετάβλητο σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του τέλους του 2025, ως αποτέλεσμα της υπογραφής νέων συμβάσεων ύψους 0,2 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα.