Allwyn Q1 2026: Πίσω από το «+24%» κρύβεται μια βουτιά −38% στα κέρδη ανά μετοχή

Η Allwyn AG (Euronext Αθηνών: ALWN) ανακοίνωσε σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα αποτελέσματα α’ τριμήνου, το πρώτο τρίμηνο που η εταιρεία λειτουργεί ως ενιαίος όμιλος μετά τη συγχώνευση Allwyn International – ΟΠΑΠ. Η διοίκηση επέλεξε να προβάλει τους τίτλους «Καθαρά έσοδα €1.204 εκατ. (+21%)» και «Adjusted EBITDA €443 εκατ. (+24%)». Όμως η ίδια η ανακοίνωση, διαβασμένη πέρα από τα bullet points, αποκαλύπτει ένα τρίμηνο όπου η ανάπτυξη ήταν κατά κύριο λόγο αγορασμένη, το χρέος εκτοξεύτηκε, οι ταμειακές ροές συρρικνώθηκαν και ο μέτοχος έλαβε λιγότερα ανά μετοχή απ’ ό,τι πριν έναν χρόνο.

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Η αριθμός που η εταιρεία δεν έβαλε σε bullet: κέρδη ανά μετοχή −38%

Το πιο εύγλωττο στοιχείο του τριμήνου δεν βρίσκεται στα Highlights. Είναι θαμμένο στη σελίδα των κερδών ανά μετοχή: τα Adjusted EPS υποχώρησαν στα €0,21 από €0,34, πτώση 38%. Και αυτό όχι επειδή ο όμιλος κέρδισε λιγότερα — αλλά επειδή έγινε δραματικά μεγαλύτερος σε αριθμό μετοχών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €169 εκατ. έναντι €159 εκατ. (look-through βάση), μια ισχνή άνοδος 6%. Όμως ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών εκτινάχθηκε από 358,6 εκατ. σε 794,8 εκατ. — υπερδιπλασιάστηκε. Με άλλα λόγια, η συγχώνευση έφερε στον όμιλο τα assets της Allwyn International, αλλά αραίωσε τους παλιούς μετόχους του ΟΠΑΠ σε βαθμό που ακυρώνει την όποια κερδοφορία ανά τίτλο. Όποιος κατείχε μετοχή ΟΠΑΠ πριν τη συγχώνευση κρατά σήμερα ένα χαρτί που του αποδίδει κατά 38% λιγότερα κέρδη.

Η ανάπτυξη ήρθε από το ταμείο, όχι από τη λειτουργία

Το «+21%» στα έσοδα και το «+24%» στο EBITDA καταρρέουν μόλις αφαιρεθεί η εξαγορά της αμερικανικής PrizePicks, που ενοποιείται για πρώτη φορά από τις 16 Ιανουαρίου:

Σε οργανική βάση τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν μόλις 5% — και μόλις 3,5% χωρίς την PrizePicks, σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του CEO Robert Chvatal.

— και μόλις χωρίς την PrizePicks, σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του CEO Robert Chvatal. Από τα €85 εκατ. αύξησης του Adjusted EBITDA, τα €63 εκατ. προήλθαν αποκλειστικά από την PrizePicks. Χωρίς αυτήν, η άνοδος περιορίζεται σε ισχνό +6% (€22 εκατ.).

Δεν είναι τυχαίο ότι η Eurobank Χρηματιστηριακή προεξοφλούσε σε χθεσινό report άνοδο EBITDA 23%–24% «λόγω της ενοποίησης της PrizePicks». <cite index=”18-1″>Η αγορά περίμενε ακριβώς αυτή τη λογιστική ώθηση από την ενοποίηση</cite> — επομένως το «+24%» δεν αποτελεί θετική έκπληξη, αλλά την επιβεβαίωση ότι η υποκείμενη μηχανή του ομίλου τρέχει με χαμηλές ταχύτητες.

Και η PrizePicks δεν ήρθε φθηνά: το τίμημα ήταν USD 1,504 εκατ. (€1,295 εκατ.) για το 62,3%, με πρόσθετο earnout έως USD 1 δισ. πληρωτέο το 2029. Είναι ακριβώς αυτό το είδος μοχλευμένης, ακριβής ανάπτυξης που μετέτρεψε την παλιά αμυντική μετοχή μερίσματος σε στοίχημα υψηλού ρίσκου.

Το βουνό του χρέους — και γιατί το «2,8x» είναι παραπλανητικό

Ο καθαρός δανεισμός (με leases) διαμορφώθηκε στα €5.354 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2026, από €3.149 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα σε look-through βάση — αύξηση περίπου 70%. Μόνο μέσα στο τρίμηνο, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €1.024 εκατ.

Η διοίκηση παρουσιάζει μόχλευση «2,8x», αλλά ο δείκτης είναι μακιγιαρισμένος με δύο τρόπους:

Χρησιμοποιεί pro forma EBITDA €1.907 εκατ. που περιλαμβάνει πλήρες δωδεκάμηνο PrizePicks σαν να ανήκε στον όμιλο όλο τον χρόνο. Με το πραγματικό LTM EBITDA των €1.668 εκατ., ο δείκτης ανεβαίνει στο ~3,2x. Δεν περιλαμβάνει τις τεράστιες εκροές του Απριλίου, που έγιναν λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία αναφοράς.

Και εδώ είναι το κρίσιμο: αμέσως μετά το τέλος του τριμήνου ο όμιλος πλήρωσε €456 εκατ. για το cash exit right των μετόχων που εξήλθαν, €465 εκατ. εισφορά στη LottoItalia, και €60 εκατ. earnout για την IWG — συνολικά σχεδόν €1 δισ. σε νέες εκροές. Για να τις χρηματοδοτήσει, τράβηξε τον Απρίλιο €470 εκατ. από το delayed-drawdown δάνειο και άλλα USD 94 εκατ. Άρα η μόχλευση δεν είναι 2,8x — και ανεβαίνει περαιτέρω το β’ τρίμηνο. Το επίπεδο αυτό συνάδει με τις ανησυχίες των αναλυτών (η J.P. Morgan υποβάθμισε ήδη τη μετοχή σε «neutral» επικαλούμενη ακριβώς τη μόχλευση) και απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο του κλάδου.

Το κόστος αυτού του χρέους φαίνεται ήδη: τα προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν 68% (+€38 εκατ.) στα €94 εκατ., «λόγω υψηλότερου ακαθάριστου δανεισμού για τη χρηματοδότηση της PrizePicks».

Οι ταμειακές ροές μισεύουν

Παρά την αφήγηση περί «ισχυρής δημιουργίας ταμειακών ροών», οι αριθμοί λένε το αντίθετο:

Ελεύθερες ταμειακές ροές €127 εκατ. έναντι €258 εκατ. — πτώση 51%.

Οι συνολικές ταμειακές ροές πριν από δάνεια διαμορφώθηκαν στα −€977 εκατ. , από +€134 εκατ. πέρυσι.

, από +€134 εκατ. πέρυσι. Ο φόρος που πληρώθηκε διπλασιάστηκε (€62 εκατ. από €31 εκατ.).

(€62 εκατ. από €31 εκατ.). Τα μερίσματα προς μειοψηφίες απορρόφησαν €106 εκατ., ενώ τα δικαιώματα μειοψηφίας στα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν (€44 εκατ. από €21 εκατ., +110%) — δηλαδή ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι της κερδοφορίας διαφεύγει από τον μέτοχο της μητρικής.

Οι «μηχανές» που γκρινιάζουν: Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Αμερική, Λαχεία

Πέρα από την PrizePicks, τα επιμέρους τμήματα δεν στηρίζουν την αισιόδοξη αφήγηση:

Ηνωμένο Βασίλειο: Το Adjusted EBITDA κατέρρευσε στα €4 εκατ. από €9 εκατ. (−56%) , με το περιθώριο να συρρικνώνεται στο 1,8% από 4,1%. Το GGR υποχώρησε 7%, και το λειτουργικό EBITDA παρέμεινε αρνητικό. Ο όμιλος «έθαψε» περίπου £450 εκατ. στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λαχειοφόρου, και η ανάκτησή τους παραμένει μελλοντική υπόσχεση.

Το Adjusted EBITDA κατέρρευσε στα , με το περιθώριο να συρρικνώνεται στο 1,8% από 4,1%. Το GGR υποχώρησε 7%, και το λειτουργικό EBITDA παρέμεινε αρνητικό. Ο όμιλος «έθαψε» περίπου στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λαχειοφόρου, και η ανάκτησή τους παραμένει μελλοντική υπόσχεση. Βόρεια Αμερική: Ακόμη και με την πολυδιαφημισμένη PrizePicks, σε συγκρίσιμη («100%») βάση το Adjusted EBITDA υποχώρησε 5% (€98 εκατ. από €103 εκατ.) και τα έσοδα Daily Fantasy Sports έπεσαν 1%. Το λειτουργικό EBITDA του τμήματος κατρακύλησε στα €11 εκατ. από €87 εκατ. — με €87 εκατ. «προσαρμογών» (κυρίως €82 εκατ. κόστη συναλλαγής) να κάνουν όλη τη δουλειά.

Ακόμη και με την πολυδιαφημισμένη PrizePicks, σε συγκρίσιμη («100%») βάση το (€98 εκατ. από €103 εκατ.) και τα έσοδα Daily Fantasy Sports έπεσαν 1%. Το λειτουργικό EBITDA του τμήματος κατρακύλησε στα €11 εκατ. από €87 εκατ. — με €87 εκατ. «προσαρμογών» (κυρίως €82 εκατ. κόστη συναλλαγής) να κάνουν όλη τη δουλειά. Λαχεία — η ίδια η ψυχή του παλιού ΟΠΑΠ: Τα καθαρά έσοδα από λαχεία υποχώρησαν 5% σε επίπεδο ομίλου και 11% στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Η αμυντική, σταθερή πηγή εσόδων που έκανε τη μετοχή ελκυστική για χρόνια, συρρικνώνεται.

Το συνολικό περιθώριο της Ηπειρωτικής Ευρώπης υποχώρησε επίσης (43,1% από 44,1%).

Το buyback ως ομολογία — και το μέρισμα που λιγόστεψε

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως €150 εκατ. Στην επιφάνεια ακούγεται θετικό. Όμως η ίδια η ανακοίνωση το αποδίδει ρητά στη «χαμηλότερη από την αναμενόμενη επένδυση σε ανόργανη ανάπτυξη» μετά την κατάρρευση της εξαγοράς της Novibet (που αποσύρθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού). Με άλλα λόγια, ο όμιλος δεν έχει αυτή τη στιγμή καλύτερη χρήση για τα κεφάλαια — και επιστρέφει ένα μικρό μέρος στους μετόχους εν μέρει για να στηρίξει μια μετοχή που έχει χάσει πάνω από το 40% σε δωδεκάμηνη βάση.

Στο μέτωπο του μερίσματος, η αφήγηση του «ελάχιστου €1/μετοχή» απέχει παρασάγγας από το προφίλ υψηλής μερισματικής απόδοσης του παλιού ΟΠΑΠ. Η ειδική διανομή €0,80 πληρώθηκε εν μέρει με νέες μετοχές (scrip) — δηλαδή με περαιτέρω αραίωση — ενώ η ενδιάμεση διανομή των €0,20 αναμένεται στο β’ εξάμηνο.

Τα ψιλά γράμματα: «προκαταρκτικά», «μη ελεγμένα», «ενδέχεται να αλλάξουν ουσιωδώς»

Όλα τα παραπάνω νούμερα είναι προκαταρκτικά και μη ελεγμένα, παρουσιασμένα σε non-IFRS «look-through» βάση που υποθέτει ότι η Allwyn International ήταν η μητρική σε όλες τις περιόδους. Η εταιρεία προειδοποιεί ρητά ότι οι κατά IFRS οικονομικές καταστάσεις — που δημοσιεύονται μόλις στις 11 Ιουνίου — «διαφέρουν ουσιωδώς» και ότι τυχόν προσαρμογές «θα μπορούσαν να είναι ουσιώδεις». Με δεδομένο ότι η λογιστική της συγχώνευσης παραμένει προσωρινή και το goodwill της PrizePicks δεν έχει ακόμη ελεγχθεί, ο επενδυτής καλείται να εμπιστευτεί μια εξωραϊσμένη εκδοχή της πραγματικότητας.

Συμπέρασμα

Το α’ τρίμηνο επιβεβαιώνει τη μεταμόρφωση που τρομάζει την αγορά εδώ και μήνες: η Allwyn έπαψε να είναι η αμυντική, υψηλής μερισματικής απόδοσης μετοχή που ήταν ο ΟΠΑΠ, και μετατράπηκε σε έναν μοχλευμένο, πολυσύνθετο όμιλο που αγοράζει ανάπτυξη με δανεικά. Τα κέρδη ανά μετοχή έπεσαν 38%, το χρέος ξεπέρασε τα €5,3 δισ. και ανεβαίνει, οι ταμειακές ροές υποχώρησαν στο μισό, και η πραγματική οργανική ανάπτυξη δεν ξεπερνά το χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Η ανακοίνωση buyback και η αφήγηση περί «μετασχηματιστικού τριμήνου» δύσκολα αρκούν για να κρύψουν ότι, για τον μέτοχο, αυτό το τρίμηνο ήταν βήμα προς τα πίσω.

Το παρόν αποτελεί δημοσιογραφική ανάλυση βάσει της προκαταρκτικής ανακοίνωσης της εταιρείας και δεδομένων αγοράς· δεν συνιστά επενδυτική σύσταση.