Alpha Trust: Θετική η γνώμη του ΔΣ για τη δημόσια πρόταση της Alpha Bank – Δίκαιο και εύλογο το αντάλλαγμα

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Trust Holdings άναψε το «πράσινο φως» στη δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει η Alpha Bank για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, εκφράζοντας ομόφωνα θετική γνώμη και κρίνοντας ότι η συναλλαγή εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο της εταιρείας όσο και των μετόχων της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην αιτιολογημένη γνώμη που δημοσιοποιήθηκε, το Δ.Σ. της Alpha Trust αξιολόγησε το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης, καθώς και την έκθεση της Euroxx ως ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομική άποψη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αποτίμηση της εταιρείας. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Euroxx, το προσφερόμενο τίμημα βρίσκεται υψηλότερα από το ανώτατο όριο του εύλογου εύρους αποτίμησης, το οποίο προσδιορίστηκε μεταξύ 16,29 και 20,07 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, υπερβαίνει τόσο τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή εξαμήνου των 12,97 ευρώ όσο και την ανεξάρτητη αποτίμηση των 17,84 ευρώ ανά μετοχή.

Το Δ.Σ. υπογράμμισε επίσης ότι η εξαγορά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες μεταξύ της Alpha Bank και της Alpha Trust. Όπως αναφέρεται, η ένταξη της εταιρείας στον όμιλο της Alpha Bank αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του τελευταίου στους τομείς του Private Banking και του Wealth Management, να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των στελεχών της Alpha Trust.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη τη δέσμευση της Alpha Bank ότι δεν σχεδιάζει άμεσες αλλαγές στις θέσεις εργασίας και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, αν και επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση της οργανωτικής δομής με στόχο την επίτευξη συνεργειών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η Alpha Bank έχει θέσει ως στόχο την απόκτηση ποσοστού άνω του 90% της εταιρείας, ώστε να προχωρήσει σε squeeze out και στη συνέχεια στη διαγραφή της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Δ.Σ. της εταιρείας ξεκαθαρίζει πάντως ότι η γνώμη του αποτελεί γενική αξιολόγηση της δημόσιας πρότασης και δεν συνιστά σύσταση προς τους μετόχους για αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς.