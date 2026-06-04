Broadcom: Έχασε την πρόβλεψη για τα έσοδα β’ τριμήνου – Πτώση για τη μετοχή

Ασθενέστερα από τα αναμενόμενα έσοδα για του δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε η Broadcom, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κατρακυλά 5,5% μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

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Ασθενέστερα από τα αναμενόμενα έσοδα για του δεύτερο τρίμηνο ανακοίνωσε η Broadcom, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κατρακυλά 5,5% μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Ειδικότερα, η εταιρία εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε κέρδη 2,44 δολάρια ανά μετοχή έναντι εκτιμήσεων για 2,40 δολ/μτχ και έσοδα 22,19 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 22,27 δισ. δολάρια.

Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 48% από τα 15 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση, με τις πωλήσεις να ανεβάζουν ρυθμούς τα τελευταία τρίμηνα, λόγω της ζήτησης για προσαρμοσμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ΤPU της Google.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 9,31 δισ. δολάρια ή 1,91 δολάρια ανά μετοχή, σημειώνοντας άλμα 88% από 4,97 δισ. δολάρια ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη υπερδιπλασιάστηκαν το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση στα 10,8 δσι. δολάρια, κάτι που ο Διευθύνων Σύμβουλος Χοκ Ταν απέδωσε στους ημιαγωγούς, καθώς και σε άλλα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους ενώ αναμένει ότι ο τζίρος από την ΑΙ θα τριπλασιαστεί στο τρέχον τρίμηνο στα 16 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα έσοδα αυτό το τρίμηνο θα είναι περίπου 29,4 δισ. δολάρια, έναντι 28,53 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές της Wall Street. Η μετοχή της Broadcom μετρά ράλι 40% στο 2026 ενώ η αξία της έχει σχεδόν εννεαπλασιαστεί από το τέλος του 2022, όταν το ChatGPT πυροδότησε την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.