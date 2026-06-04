goldman-sachs:-Οι-δαπάνες-για-την-τεχνητή-νοημοσύνη-από-τέσσερις-εταιρείες-θα-ξεπεράσουν-το-ΑΕΠ-της-Ιαπωνίας-έως-το-2030

Τα τεράστια χρηματικά ποσά που επενδύουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί στην τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τα επόμενα χρόνια συγκρίσιμα της αξίας μερικών από τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου.

Αναθεωρώντας τις εκτιμήσεις της για τις κεφαλαιακές δαπάνες των μεγάλων επενδυτών για ολόκληρο το έτος 2025 και έως το 2030, η Goldman Sachs εκτίμησε ότι οι δαπάνες μόνο τεσσάρων τεχνολογικών εταιρειών (Meta, Microsoft, Amazon και Alphabet) αναμένεται να φτάσουν τα συνολικά 5,3 τρισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2030.

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Αυτό το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδίας και της Γαλλίας, όπως και άλλων περίπου 200 χωρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Με άλλα λόγια, εάν οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη αναφέρονταν στο ΑΕΠ μιας χώρας, τότε θα μπορούσε να είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Κατά την τράπεζα, αυτό το ποσό πιθανότατα θα συγκεντρωθεί μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων, αν και δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι ιδιωτικές αγορές θα διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Σε ολόκληρο τον κλάδο, οι συνολικές δαπάνες για data centers, ενέργεια και υπολογιστές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 7,6 τρισ. δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια, πρόσθεσαν οι αναλυτές της τράπεζας.

«Η ιδιωτική κατασκευή data centers έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια», ανέφερε η Goldman Sachs, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι η κατασκευή τους θα αντιπροσωπεύει έναν «πολυετή επενδυτικό κύκλο». Οι επενδυτές πάντως έχουν εκφράσει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις τεράστιες επενδύσεις στις οποίες προχωρούν οι τεχνολογικοί γίγαντες σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτών των επενδύσεων.

Οι κινήσεις των τεχνολογικών εταιρειών ωστόσο δεν δείχνουν ότι οι δαπάνες τους θα επιβραδυνθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα. Οι τέσσερις εταιρείες με τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο, που κατέγραψε η Goldman Sachs, σχεδιάζουν να δαπανήσουν έως και 725 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ποσό που είναι υπερδιπλάσιο από τα 360 δισ. δολάρια που δαπάνησαν οι ίδιες εταιρείες το 2025.