iσραήλ-και-Λίβανος-συμφώνησαν-σε-πλήρη-κατάπαυση-του-πυρός-υπό-όρους-για-τη-Χεζμπολάχ

Σε συμφωνία για την εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος, έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ παραμένει ασαφές εάν η φιλοϊρανική οργάνωση θα αποδεχθεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις.

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Η συμφωνία ανακοινώθηκε μέσω κοινής δήλωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου, μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου γύρου συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, η κατάπαυση του πυρός «εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των στελεχών και μαχητών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι».

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία πιλοτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η παρουσία μαχητών της Χεζμπολάχ.

Ο ρόλος του λιβανικού στρατού

Παρότι δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθούν οι ζώνες ασφαλείας, η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των συγκεκριμένων περιοχών.

Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία.

«Αυτά τα βήματα θα επιτρέψουν την πρόοδο προς μια συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Μήνυμα προς το Ιράν

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε αναφορά της κοινής δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις.

«Όλες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν οποιαδήποτε προσπάθεια, από οποιοδήποτε κράτος ή μη κρατικό παράγοντα, να κρατήσει όμηρο το μέλλον του Λιβάνου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται ότι απευθύνεται στο Ιράν, το οποίο αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της Χεζμπολάχ και έχει επιμείνει ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο θα πρέπει να σταματήσουν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διευθέτησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της κρίσης με την Τεχεράνη.

Η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Αβέβαιη η στάση της Χεζμπολάχ

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Χεζμπολάχ έχει ήδη δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μια πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η σιιτική οργάνωση θα δεχθεί τον όρο της αποχώρησης των μαχητών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, που αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας συμφωνίας.

Διαχωρισμός από τις συνομιλίες για το Ιράν

Η νέα ανακοίνωση δείχνει επίσης ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαχωρίσει τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από τις παράλληλες διαπραγματεύσεις που αφορούν το Ιράν.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μεσολαβήσει για νέα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, η νέα συμφωνία φαίνεται να υπερβαίνει την απλή διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό και να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό πλαίσιο ασφαλείας στη νότια ζώνη του Λιβάνου.