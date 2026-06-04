«maran-myrto»:-Νεότευκτο-δεξαμενόπλοιο-στον-στόλο-της-maran-tankers

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Την παραλαβή του δεύτερου δεξαμενόπλοιου της σειράς Suezmax διπλού καυσίμου, συνεχίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου Αγγελικούτση για ασφαλείς, αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες ναυτιλιακές δραστηριότητες ανακοίνωσε η Maran Tankers Management. Το πλοίο χωρητικότητας 155.500 DWT, που ναυπηγήθηκε στη New Times Shipbuilding Co. Ltd. (NTS), αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην επέκταση του σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού…

Την παραλαβή του δεύτερου δεξαμενόπλοιου της σειράς Suezmax διπλού καυσίμου, συνεχίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου Αγγελικούτση για ασφαλείς, αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες ναυτιλιακές δραστηριότητες ανακοίνωσε η Maran Tankers Management.

Το πλοίο χωρητικότητας 155.500 DWT, που ναυπηγήθηκε στη New Times Shipbuilding Co. Ltd. (NTS), αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην επέκταση του σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού στόλου της Maran Tankers. Το «MARAN MYRTO», μαζί με όλα τα πλοία της σειράς, πλέει με υπερηφάνεια υπό την ελληνική σημαία, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακρόχρονη ελληνική ναυτική παράδοση.

Το «MARAN MYRTO» έχει κατασκευαστεί με βάση τον σχεδιασμό δεξαμενόπλοιων τελευταίας γενιάς, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνικές λύσεις με βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Το βελτιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης BOG, σε συνδυασμό με την αποδοτική διάταξη του γεννήτριας άξονα, συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.