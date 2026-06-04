wall-street:-Ο-dow-jones-σε-νέα-υψηλά-παρά-τους-«κραδασμούς»

Το ράλι του Dow Jones μονοπώλησε στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, καθώς αντισταθμίστηκε η απώλεια από τον τεχνολογικό κλάδο μετά τη μεγάλη βουτιά της Broadcom, ενώ και ο Nasdaq – με ώθηση από το θετικό κλίμα – κατάφερε να περιορίσει τη χασούρα του και να ανακάμψει σε σχέση με την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε με θεματικό άλμα 1,73% στις 51,562 μονάδες, αγγίζοντας νέα υψηλά. Παράλληλα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 7.584 μονάδες και ο Nasdaq κατάφερε να περιορίσει τις απώλειές του στο -0,09% και τις 26.830 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να πέφτει στο 4,47% και το 30ετές να απομακρύνεται από το κρίσιμο επίπεδο του 5% στο 4,97%.

Το τεχνολογικό ράλι διεκόπη απότομα σήμερα, εξαιτίας της απότομης πτώσης της Broadcom μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, τα οποία ήταν θετικά – χάρη στην εκρηκτική άνοδο των εσόδων της – όμως οι προβλέψεις δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες της αγοράς. Έτσι, η μετοχή της διολίσθησε κατά 12,6%, τη στιγμή που από την αρχή του 2026 έχει σημειώσει κέρδη άνω του 38%.

«Αν οι επενδυτές αναζητούσαν αποδείξεις ότι η θεματική της τεχνητής νοημοσύνης έχει υπερθερμανθεί, τότε η αντίδραση στα αποτελέσματα της Broadcom το αποδεικνύει ξεκάθαρα», σχολίασε ο επικεφαλής αγορών της AJ Bell, Νταν Κόουτσγουορθ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Broadcom έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους «παίκτες» στην αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα προσαρμοσμένα τσιπ που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η Alphabet και η Meta. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τη Nvidia, η οριακή υπέρβαση των προβλέψεων δεν αρκεί πλέον για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των επενδυτών που απαιτούν ολοένα και υψηλότερες επιδόσεις.

Η πτώση της Broadcom άνοιξε τον δρόμο και για άλλες μετοχές του κλάδου, ανάμεσα στις οποίες οι Micron Technology, Arm Holdings, Qualcomm και AMD, που ήταν κι οι μεγαλύτεροι χαμένοι του Nasdaq.

Σε άλλα νέα, θετική εντύπωση προκάλεσε η είσοδος της Quantinuum στο Nasdaq· μίας εταιρείας, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής και προήλθε από απόσχιση της Honeywell, ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στα 68 δολάρια ανά μετοχή, έναντι τιμής διάθεσης 60 δολαρίων.

Η δημόσια εγγραφή της έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν από δύο από τις πιο πολυσυζητημένες αναμενόμενες εισαγωγές στη Wall Street, εκείνες της SpaceX του Έλον Μασκ και της Anthropic. Η τελευταία έχει ήδη καταθέσει εμπιστευτικά τα απαιτούμενα έγγραφα για την είσοδό της στο χρηματιστήριο, καταφέρνοντας να προηγηθεί της OpenAI στην κούρσα των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs).

Επιστρέφοντας στο ταμπλό, ο Dow Jones στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στην άνοδο της UnitedHealth, που ήρθε μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την BoA, αλλά επίσης και από τα σημαντικά κέρδη μεγάλων τραπεζικών και καταναλωτικών κολοσσών, όπως η JPMorgan Chase και η Walmart.

Ρόλο στο επενδυτικό κλίμα έπαιξε και η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου για εκεχειρία, καθώς η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ελπίδες για οριστική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ/Ισραήλ και του Ιράν και για σταδιακή αποκλιμάκωση κι επιστροφή στην «κανονικότητα» στη Μέση Ανατολή.

Η αποκλιμάκωση οδήγησε σε υποχώρηση και των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 3%. Έτσι, το Brent υποχώρησε περίπου στα 95 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 93 δολάρια.

Με την αγορά να αξιολογεί θετικά τις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενης οριστική συμφωνίας ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται τώρα στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Μάιο που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή (5/6).

Μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας και την ισχυρή αύξηση των θέσεων στον ιδιωτικό τομέα, η αγορά αναζητά ενδείξεις για τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.