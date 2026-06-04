Wall Street: Φρέναρε το τεχνολογικό ράλι – «Πράσινος» μόνο ο Dow Jones

Σε μεικτό έδαφος κινείται η Wall Street με τον S&P 500 και τον Nasdaq να «παίζουν» στα «κόκκινα», ενώ από την άλλη ο Dow Jones κάνει σημαντικό άλμα, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές ημιαγωγών και στρέφονται σε άλλους τομείς της αγοράς.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 βρίσκεται στις 7.539,38 μονάδες με απώλειες 0,19% και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,91% στις 26.608,58 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,21% επιστρέφοντας και πάλι πάνω από τις 51.000 μονάδες και αγγίζοντας τις 51.300,87 μονάδες.

Στα επιμέρους, η UnitedHealth ηγήθηκε της ανόδου του Dow με κέρδη 5%, ενώ η Walmart κατέγραψε άνοδο 2%.

Παράλληλα, οι μετοχές της Broadcom υποχώρησαν κατά 14% μετά την ανακοίνωση ότι τα έσοδα του δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike σημείωσε επίσης πτώση 10%, αφού έδωσε αδύναμη πρόβλεψη εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο.

Οι εταιρείες ημιαγωγών, που είχαν πρωτοστατήσει στο πρόσφατο ράλι της αγοράς προς νέα ιστορικά υψηλά, δέχθηκαν γενικευμένες πιέσεις. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχώρησε πάνω από 3%. Οι Arm Holdings και Micron Technology έχασαν αμφότερες περισσότερο από 6%, ενώ η Marvell Technology υποχώρησε κατά 5%.

Οι απώλειες αυτές έφεραν τον S&P 500 — ο οποίος διανύει ένα σερί εννέα συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων — σε αρνητικό έδαφος για την εβδομάδα. Ωστόσο, ο Keith Lerner, επικεφαλής επενδύσεων (CIO) και στρατηγικός αναλυτής της Truist Wealth, σημείωσε ότι μια διόρθωση είναι φυσιολογική μετά από τόσο ισχυρή άνοδο.

«Πιστεύω απλώς ότι η αγορά χρειάζεται μια ανάπαυλα», δήλωσε στο CNBC, πριν προσθέσει:

«Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά. Η ανοδική αγορά εξακολουθεί να δικαιούται το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, αλλά συχνά οι αγορές κάνουν δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω. Εμείς έχουμε κάνει τρία βήματα μπροστά, οπότε ίσως χρειάζεται τουλάχιστον ένα μικρό βήμα πίσω ή έστω μια περίοδος πλάγιας κίνησης και σταθεροποίησης».