Άνοδος του ΑΕΠ 2% το πρώτο τρίμηνο – Διψήφια αύξηση στις επενδύσεις

Μόνο 0,3% η άνοδος στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Μεγάλη η σημασία των στοιχείων του 2ου τριμήνου. Ανοδος και στις εξαγωγές αλλά και στην κρατική δαπάνη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την άνοδο του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2026 κατά 2% σε ετήσια βάση ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Κινητήριος δύναμη ήταν οι επενδύσεις λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του ΤΑΑ.

H άνοδος του ΑΕΠ ένα τρίμηνο πριν ήταν ταχύτερη (κατά 2,3% σε ετήσια βάση), ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 η άνοδος ήταν της τάξης των 2,5%. Τα στοιχεία είναι συμβατά με τις πιέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Καλύτερη εικόνα αναμένεται να υπάρξει όταν βγουν τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο.

Σε κάθε περίπτωση η άνοδος είναι πολύ ταχύτερη από τη μέση επίδοση σε επίπεδο Ευρωζώνης στην οποία καταγράφεται άνοδος μόνο κατά 0,3% (και κατά 0,7% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης). Παρόλα αυτά πολλές οικονομίες κατέγραψαν ταχύτερη άνοδο από ότι η Ελλάδα, με το ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ στη Δανία να αυξάνεται κατά 5,9%, στη Βουλγαρία κατά 3,1% και στην Ισπανία κατά 2,7%. Να σημειωθεί πως η πίεση σε επίπεδο ΕΕ συνδέεται και με μείωση ΑΕΠ κατά 16,8% στην Ιρλανδία.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Αναλυτικά, τα στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν πως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Η άνοδος προήλθε κυρίως από το κράτος με τις δαπάνες γενικής κυβέρνησης να αυξάνονται κατά 1,6%, ενώ οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,1% (έναντι ανόδου 13% το προηγούμενο 3μηνο). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4% με τις εξαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 2,8% και τις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 3,1%.

Αλλά και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025: οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,2%. Ο ονομαστικός δείκτης ΑΕΠ μαζί με τον πληθωρισμό αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 4,8% σε ετήσια βάση. Η μεταβολή του ΑΕΠ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ήταν κατά 0,2%.

Η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει πως τα αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 2ο τρίμηνο 2026 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τις κρατικές επιδοτήσεις για την ενέργεια, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.).

Οι προβλέψεις 2026

Η κυβέρνηση προέβλεπε ανάπτυξη 2,4% για το 2026, αλλά στο Annual Progress Report 2026-2029 (το οποίο κατατέθηκε στις 30 Απριλίου) αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη σε 2%, συνεκτιμώντας την επίδραση που θα έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Mεγαλύτερη είναι η επιβράδυνση που αναμένεται φέτος για την ελληνική οικονομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις Εαρινές Προβλέψεις που ανακοίνωσε στις 21 Μαΐου 2026) όσο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, (στην έκθεση Article IV στις 28 Μαΐου) προβλέποντας ανάπτυξη 1,8% για το 2026.