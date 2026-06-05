Έγκλημα-στις-ΗΠΑ:-Σκότωσε-την-28χρονη-μητέρα-των-παιδιών-του-και-αυτοκτόνησε,-«με-αναγκάζεις-να-σου-κάνω-κακό»-της-έλεγε

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία μιας 28χρονης γυναίκας από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος αμέσως μετά το φονικό έδωσε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε στη Λουιζιάνα, ενώ το πρώην ζευγάρι βρισκόταν σε σφοδρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του.

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Η Μερίντιαν Τόμας Γούντσον βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στο Έλμγουντ την Πέμπτη, όταν αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από κλήση για επεισόδιο, όπως μεταδίδει η New York Post.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές εντόπισαν σε κοντινό χώρο στάθμευσης τον πρώην σύζυγό της, τον 30χρονο Κόντι Γούντσον, μέσα στο όχημά του με σοβαρό τραύμα από πυροβολισμό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Είχαν ανοιχτή δικαστική διαμάχη για τα παιδιά

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πρώην ζευγάρι βρισκόταν εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, ηλικίας 4 και 7 ετών. Μάλιστα, νέα ακροαματική διαδικασία είχε οριστεί για τις 18 Ιουνίου.

Η 28χρονη που δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ

Η 28χρονη είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον πρώην σύζυγό της για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και απειλές. Όπως ανέφερε στην αίτηση διαζυγίου της, λίγες εβδομάδες μετά την απόφασή της να χωρίσει, ο 30χρονος φέρεται να της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια, να την έπιασε από το μπράτσο και να την πέταξε στο έδαφος, κατά τη διάρκεια ενός έντονου επεισοδίου.

Σε άλλη καταγγελία της περιέγραψε μια ιδιαίτερα ανησυχητική στιγμή, όταν, όπως υποστήριξε, άκουσε τον χαρακτηριστικό ήχο όπλου που οπλιζόταν μέσα στο διαμέρισμα. Όταν πήγε να δει τι συνέβαινε, φέρεται να βρήκε τον πρώην σύζυγό της να κρατά όπλο.

Στα δικαστικά έγγραφα καταγράφεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια άλλου καβγά ο άνδρας φέρεται να της είπε: «Με αναγκάζεις να σου κάνω κακό, πάντα με αναγκάζεις να σου κάνω κακό».

«Ήταν ένα φως στη ζωή όλων»

Συγγενείς και φίλοι της 28χρονης μιλούν για μια γυναίκα που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινότητά της.

Σε διαδικτυακή καμπάνια που δημιουργήθηκε μετά τον θάνατό της, η Μερίντιαν περιγράφεται ως «ένα φως στη ζωή όλων» και ως άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στην πολυμελή οικογένειά της, στην οποία είχε συνολικά 23 αδέλφια.

Οι έρευνες των αρχών για το φονικό βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε μία ακόμη γυναικοκτονία που συγκλονίζει την αμερικανική κοινωνία.