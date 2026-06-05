Έρευνα-ΕΛΑΣ:-«Στον-καιρό-της-ακρίβειας-το-μόνο-φτηνό-είναι-οι-δικαιολογίες-της-κυβέρνησης»

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με την ακρίβεια άσκησε σήμερα μέσω ανάρτησης στα social media η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί τη διεθνή συγκυρία και τον πόλεμο ως φτηνές δικαιολογίες για το κύμα ακρίβειας που πλήττει τις οικογένειες.

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Υποστηρίζει ότι η πραγματική αιτία πίσω από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών είναι «η ύπαρξη καρτέλ, κερδοσκοπίας και εναρμονισμένων πρακτικών από μεγάλους ομίλους, τους οποίους η κυβέρνηση στηρίζει και υποθάλπει».

Αναλυτικά η ανάρτηση στο Facebook:

Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό: Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης.

Φταίει όμως αλήθεια ο πόλεμος, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και η διεθνής κατάσταση για το ράλλυ των τιμών, που κάνει το βίο αβίωτο σε εκατομμύρια οικογένειες;

Τα καρτέλ, τα κυκλώματα κερδοσκοπίας και οι εναρμονισμένες πρακτικές μεγάλων ομίλων που υποθάλπει και στηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, ενώ η κοινωνία ασφυκτιά;

Πώς ο πόλεμος είναι για άλλους τραγωδία και για λίγους ευνοημένους ευκαιρία;

Έχουν άδικο όσοι μιλούν για ακρίβεια με ευθύνη της κυβέρνησης;

Όχι. Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη.

«Το καλάθι δεν βγαίνει»: Έρευνα και προτάσεις για την ακρίβεια μέσα από στοιχεία

«To καλάθι δεν βγαίνει», με αυτόν τον τίτλο παρουσίασε το κόμμα σε νέα ανάρτηση στα social media την έρευνά του για την ακρίβεια, μέσα από επίσημα στοιχεία και αριθμούς (Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat κ.ά.).

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 5% τον Μάιο, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη υψηλότερη θέση της Ευρωζώνης, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 3,2%. Η κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά είναι δυσβάσταχτη, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 32% μεταξύ 2020 και 2024. Η σύγκριση με το 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, αποκαλύπτει εκρηκτικές αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, με το γάλα και το ψωμί να αυξάνονται κατά 60%, τον καφέ και το μοσχάρι πάνω από 70%, και το ελαιόλαδο να ξεπερνά το 111%.

Το κόμμα χαρακτηρίζει ως ψέμα τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η αύξηση του βασικού μισθού στα 950 ευρώ εξισορροπεί την κατάσταση. Αντίθετα, αποδεικνύει ότι με τον βασικό μισθό των 650 ευρώ το 2019 οι πολίτες αγόραζαν μεγαλύτερες ποσότητες βασικών αγαθών. Επιπλέον, το χάσμα με την Ευρώπη διευρύνεται, καθώς ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα είναι 17.954 ευρώ έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που τα βασικά προϊόντα αλλά και τα ενοίκια κοστίζουν πολύ περισσότερο στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση κατηγορείται για αδράνεια απέναντι στα καρτέλ, ανυπαρξία ελέγχων και υπερφορολόγηση των εργαζομένων, γεγονός που οδηγεί έναν στους δέκα εργαζόμενους σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα κέρδη των μεγάλων ομίλων.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο μέτρων σε τρία στάδια.

Ως άμεσα μέτρα προκρίνονται ο ορισμός ενός βασικού καλαθιού επισιτιστικής ασφάλειας, η ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό στο ράφι, η λειτουργία παρατηρητηρίου τιμών, η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα διετίας, προτείνεται η στήριξη της εγχώριας παραγωγής για τη μείωση των εισαγωγών μέσω συμβολαιακής παραγωγής, συνεταιριστικών σχημάτων και στρατηγικών αποθεμάτων.

Τέλος, σε ορίζοντα πενταετίας, κρίνεται αναγκαία η πλήρης αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας με την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, τη σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό, τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την παροχή ειδικών κινήτρων για εξαγωγές.

Αναλυτικά η ανάρτηση στο Instagram:

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