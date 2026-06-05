Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Έντεκα συλλήψεις για 415.000 λαθραία τσιγάρα

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος», αποτρέποντας εγκαίρως την εισαγωγή και διάθεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην ελληνική αγορά.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικών, ΒΑΝΕ, εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 414.900 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα καπνικά αυτά προϊόντα ήταν κρυμμένα στις αποσκευές έντεκα επιβατών, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Και οι έντεκα συνελήφθησαν άμεσα και προσήχθησαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τα αμφιβόλου ποιότητας λαθραία αυτά τσιγάρα προορίζονταν για διάθεση στην εγχώρια αγορά, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να φτάνουν στα 85.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η σημαντική αυτή επιτυχία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και συστηματικό σχέδιο δράσης της για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Τα αποτελέσματά του αποτυπώνονται και στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση της KPMG για τα παράνομα καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφοντας – για δεύτερη συνεχή χρονιά – τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων.

Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.