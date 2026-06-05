Ακολουθούμε-πιστά-τις-εντολές-του-Μοτζτάμπα-Χαμενεϊ,-ασαφές-το-προσχέδιο-συμφωνίας-με-ΗΠΑ,-λένε-στην-Τεχεράνη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ενώ διευκρίνισε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει αδιάλειπτη.

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Ο Αραγτσί υποστήριξε επίσης ότι «οι οδηγίες του Χαμενεΐ φτάνουν έγκαιρα στην κυβέρνηση», απορρίπτοντας εμμέσως τις αναφορές της αμερικανικής κυβέρνησης και Αμερικανών αξιωματούχων περί δυσκολιών στην επικοινωνία μεταξύ του ανώτατου ηγέτη και της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, οι οποίες -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- καθυστερούν τη λήψη αποφάσεων και την αποστολή απαντήσεων.

Ο Ιρανός υπουργός τόνισε ακόμη ότι η πολιτική ηγεσία ακολουθεί πιστά τις κατευθύνσεις και τις εντολές του Χαμενεΐ, γεγονός που, όπως ανέφερε, εξηγεί γιατί συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προσπαθούν να σπείρουν τον διχασμό μεταξύ των Ιρανών».

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν και το Σουλτανάτο του Ομάν θα συνεργαστούν για τη διαχείριση της στρατηγικής θαλάσσιας οδού σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, ενώ θα ανταλλάσσουν απόψεις και με τις γειτονικές χώρες σχετικά με τη λειτουργία της, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που εξελέγη, τον περασμένο Μάρτιο, για να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ασαφής και εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ασκεί πλήρως τον έλεγχο της χώρας. Ωστόσο, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι συμμετέχει ενεργά στη διακυβέρνηση και στη λήψη αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ειδικός σε θέματα Ιράν στο Ινστιτούτο Διεθνών και Αναπτυξιακών Σπουδών της Γενεύης, Φαρζάν Ταμπέτ, εκτίμησε ότι «φαίνεται πως ο Μοτζτάμπα, πιθανότατα με τη βοήθεια του γραφείου του, διαδραματίζει ρόλο στην επίβλεψη της γενικής κατεύθυνσης της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των βασικών θέσεων στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όπως πρόσθεσε, η προσωπική του εμπλοκή στην πολιτική είναι πιθανότατα μικρότερη σε σχέση με εκείνη του πατέρα του, κυρίως λόγω των ζητημάτων ασφαλείας και της κατάστασης της υγείας του. «Καθώς η κατάσταση ασφαλείας σταθεροποιείται και η υγεία του βελτιώνεται, αναμένω να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο», δήλωσε, σύμφωνα με το AFP.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο γιος του Χαμενεΐ «εμπλέκεται σαφώς» στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε αναφέρει μία ημέρα νωρίτερα ότι υπάρχουν ενδείξεις πως «συμμετέχει ολοένα και περισσότερο σε κάποιο επίπεδο».

Τόσο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν όσο και ο επικεφαλής του στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, του κεντρικού επιχειρησιακού κέντρου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολάχι, έχουν επιβεβαιώσει ότι συναντήθηκαν με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες από τις συναντήσεις αυτές.

Μέχρι στιγμής, οι παρεμβάσεις του ανώτατου ηγέτη περιορίζονται σε γραπτές δηλώσεις. Η πιο πρόσφατη δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, κατά την εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 37 ετών από τον θάνατο του αγιατολάχ Χομεϊνί, όπου κάλεσε τους Ιρανούς να «αντιμετωπίσουν τις κακόβουλες προθέσεις των εχθρών», αναφερόμενος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμβουλος του Χαμενεΐ: Ασαφές το προσχέδιο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το τρέχον προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον περιλαμβάνει ασαφή σημεία τα οποία απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις.