Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου – Όχι στα πολιτικά προξενιά, ώρα για μάχη»

Μήνυμα πολιτικής αυτονομίας και απόρριψης κάθε σεναρίου συνεργασιών έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια» δημιουργίας πολιτικού χώρου για το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα.

«Υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα. Το βλέπουμε και αυτό. Χωρίς πολιτική ατζέντα, διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «μία από τα ίδια» που η χώρα βίωσε στο παρελθόν, με «καταστροφικά αποτελέσματα στους θεσμούς, στην οικονομία, στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε παράλληλα όσους αναδεικνύουν τέτοιες συζητήσεις ότι απομακρύνουν τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπως η στέγαση, η δημόσια υγεία και η παιδεία.

«Βολεύει τον Μητσοτάκη να συγκρίνεται με τον Τσίπρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αναβιώσει τη σύγκρουση του παρελθόντος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκριση με μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ. Βολεύει λοιπόν τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του», σημείωσε.

Όπως είπε, η συζήτηση που αναπαράγεται αφορά το δίπολο «2015-2019» αντί για το ερώτημα «ποιο είναι το καλύτερο αύριο για τη χώρα».

«Γι’ αυτό πρέπει εμείς να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο», τόνισε.

Η αναφορά στον Στουρνάρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε και τη θέση του ΠΑΣΟΚ να μην στηρίξει τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για προσωπική επιλογή αλλά για μια συνολική πολιτική αντίληψη περί εναλλαγής σε θέσεις εξουσίας.

Όπως ανέφερε, η θέση αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις προσυνεδριακές και συνεδριακές διαδικασίες του κόμματος και συνδέεται με την ανάγκη ανανέωσης σε κρίσιμους θεσμούς.

Σημείωσε μάλιστα ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα στην Ευρωζώνη κεντρικού τραπεζίτη με τόσο μακρά παραμονή στη θέση του, επισημαίνοντας ότι η μόνη ανάλογη περίπτωση είναι η Ρουμανία, η οποία δεν ανήκει στο ευρώ.

«Δεν θα παίξουμε ρόλο κομπάρσου»

Σε υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται είναι «σκηνοθετημένο» και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτό.

«Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή», είπε.

Πρόσθεσε δε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει «με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και με αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους», φωτογραφίζοντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κόσμος δεν θέλει πολιτικά προξενιά»

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να επικεντρωθούν στα ζητήματα της καθημερινότητας και όχι σε σενάρια συνεργασιών.

«Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Τον ενδιαφέρει να έχει χαμηλότερο ενοίκιο, καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες υποδομές, κράτος που λειτουργεί, δικαιοσύνη που λειτουργεί και πολιτικό ήθος και συνέπεια», ανέφερε.

«Ας αφήσουμε λοιπόν τα σενάρια. Δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη και αγώνα σε κάθε επίπεδο», πρόσθεσε.

«Οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι γραμμένες σε πέτρα»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

«Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα», υπογράμμισε.

Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη με ενότητα, στηριζόμενα στο πρόγραμμα και την αξιοπιστία του κόμματος, τονίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ απέναντι «στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ΙΧ του κ. Τσίπρα».

«Είχαν πολλές ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα της δημοκρατικής παράταξης και στο χέρι μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές να είναι η ώρα της δημοκρατικής παράταξης», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

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