Από-το-Σέιχ-Σου-στον-Υμηττό:-Τα-μεγάλα-έργα-υπογειοποιήσεων-που-αλλάζουν-το-δίκτυο-του-ΔΕΔΔΗΕ

Από τον Υμηττό έως την Κορινθία, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη των ηλεκτρικών υποδομών της χώρας.

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Από το Σέιχ Σου μέχρι τον Υμηττό, ο ΔΕΔΔΗΕ επιταχύνει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υπογειοποιήσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πιο πρόσφατο κομμάτι του παζλ ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου 23 χιλιόμετρα γραμμών πέρασαν κάτω από τη γη με επένδυση άνω των 8 εκατ. ευρώ. Πίσω όμως από το έργο κρύβεται ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δασικές περιοχές, αστικά κέντρα και ζώνες υψηλού κινδύνου, με στόχο τη μείωση των βλαβών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου απέναντι στις ολοένα συχνότερες φυσικές καταστροφές.

Το έργο στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου αφορά την κατασκευή 23 χιλιομέτρων νέου υπόγειου Δικτύου Μέσης Τάσης και την αποξήλωση περίπου 12 χιλιομέτρων εναέριου δικτύου. Το νέο υπόγειο δίκτυο τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2026, ενώ η αποξήλωση των παλαιών γραμμών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Η συνολική επένδυση χρηματοδοτήθηκε εν μέρει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από τη Θεσσαλονίκη στην Αττική

Το έργο του Σέιχ Σου δεν αποτελεί μεμονωμένη παρέμβαση. Στον Υμηττό βρίσκεται σε εξέλιξη η υπογειοποίηση της γραμμής Μέσης Τάσης Ρ-350, ένα από τα σημαντικότερα έργα που προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια νέα φιλοσοφία σχεδιασμού του δικτύου, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και λιγότερη στην εκ των υστέρων αποκατάσταση ζημιών. Οι μεγάλες πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει την ανάγκη προστασίας κρίσιμων υποδομών, ιδιαίτερα σε δασικές περιοχές και ζώνες όπου οι βλάβες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και στην Κορινθία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, υπογειοποιήθηκαν περίπου 3 χιλιόμετρα δικτύου στο Δερβένι, 5 χιλιόμετρα στο Κιάτο και 1,5 χιλιόμετρο στους Αγίους Θεοδώρους, με παράλληλη αποξήλωση των παλαιών εναέριων γραμμών.

Το πρόγραμμα των 1.845 χιλιομέτρων

Τα επιμέρους έργα εντάσσονται σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχει αναλάβει ο Διαχειριστής τα τελευταία χρόνια. νΜέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιείται πρόγραμμα υπογειοποίησης και αναβάθμισης δικτύων που προβλέπει παρεμβάσεις συνολικού μήκους περίπου 1.845 χιλιομέτρων. Από αυτά, περίπου 1.177 χιλιόμετρα αφορούν δίκτυα Μέσης Τάσης και περίπου 669 χιλιόμετρα δίκτυα Χαμηλής Τάσης.

Στόχος είναι η θωράκιση των υποδομών απέναντι σε πυρκαγιές, έντονες χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν ολοένα συχνότερες βλάβες στο δίκτυο διανομής.

Οι πρόσφατες επενδύσεις αφορούν έργα υπογειοποίησης συνολικού μήκους άνω των 115 χιλιομέτρων, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους περίπου 49 εκατ. ευρώ για νέες παρεμβάσεις σε συνεργασία με δήμους.

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

Η σημερινή προσπάθεια αποτελεί συνέχεια του ευρύτερου προγράμματος θωράκισης των δικτύων που είχε ανακοινωθεί τα προηγούμενα χρόνια με προϋπολογισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν υπογειοποιήσεις, μετατοπίσεις γραμμών, αντικατάσταση παλαιών δικτύων και αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του συστήματος διανομής. Το βάρος δίνεται κυρίως σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς ή συχνά προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Η κλίμακα των παρεμβάσεων αποτυπώνεται και στον ρυθμό υλοποίησής τους. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι ετήσιες υπογειοποιήσεις έχουν αυξηθεί περισσότερο από επτά φορές τα τελευταία χρόνια, εξέλιξη που καταδεικνύει τη μετατόπιση των επενδύσεων προς έργα ανθεκτικότητας και προστασίας του δικτύου.

Και φυσικά, πέρα από την προστασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές, οι υπογειοποιήσεις συνδέονται και με τις νέες απαιτήσεις του ενεργειακού συστήματος. Η αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση και η αυξανόμενη ζήτηση για νέες συνδέσεις απαιτούν ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο.