Απ. Τζιτζικώστας: Έρχεται η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό – Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις καυσίμων

Την πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό στο προσεχές διάστημα προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε ενημερωτική συνάντηση με Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου στις Βρυξέλλες, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα των ελλείψεων (ή μη) καυσίμων, στην «Στρατιωτική Σένγκεν», αλλά και στην πρόθεση κατάργησης της αλλαγής ώρας.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε πως υπάρχει τρομακτική έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κλάδο: «1 εκατομμύριο άτομα λείπουν από τον ευρωπαϊκό τουρισμό».

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Η στρατηγική, όπως σημείωσε, έχει καθυστερήσει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά μέσα στο φθινόπωρο θα δοθούν από την Κομισιόν άξονες και απαντήσεις για τις κρίσεις που αντιμετωπίζει ο Τουρισμός.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών, θα βρίσκεται και η ίδρυση Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για τον Τουρισμό, ενώ παράλληλα οι Βρυξέλλες αναπόφευκτα βάζουν στο μικροσκόπιο το (πολύ) ευαίσθητο θέμα των Airbnb, αλλά και τον μη ισόρροπο τουρισμό (ή αλλιώς τον υπερτουρισμό).

Αύξηση εισαγωγών καυσίμων από ΗΠΑ και Νιγηρία

Αναφορικά με την πιθανότητα ελλείψεων καυσίμων, ο Επίτροπος Μεταφορών, υποστήριξε μιλώντας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι «εξακολουθούν να μην υπάρχουν ενδείξεις ότι θα ξεμείνουμε από καύσιμα». Άλλωστε, σημείωσε, μόνο το 20% των αεροπορικών καυσίμων εισάγεται από τη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ έχει αυξήσει τις εισαγωγές από ΗΠΑ και Νιγηρία, ενώ «πάντα υπάρχουν και τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης».

Κατά τον κ. Τζιτζικώστα, το σοβαρότερο πρόβλημα αφορά τις τιμές των καυσίμων: «αυτές έχουν επιφέρει ακύρωση δρομολογίων στις μη κερδοφόρες πτήσεις».

Πάντως, ο Έλληνας Επίτροπος, σημείωσε πως καταγράφεται ήδη αύξηση στις τουριστικές αφίξεις, ενώ τόνισε πως «όποια καθίζηση σημειωθεί από την Ασία, θα αναπληρωθεί από ενδο-ευρωπαϊκές μετακινήσεις».

Ωστόσο, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν ξεκάθαρος πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν και μάλιστα άμεσα: «Είναι κρίσιμο να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Σε διαφορετική περίπτωση, η ύφεση θα είναι στο τραπέζι αν παραμείνουν (τα Στενά) κλειστά και μετά το καλοκαίρι».

Η «στρατιωτική Σένγκεν»

Παράλληλα προχωρά λεγόμενη «Στρατιωτική Σένγκεν» δηλαδή η διασυνοριακή στρατιωτική κινητικότητα εντός των 27, η οποία είχε παρουσιαστεί τον Νοέμβριο 2025.

Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις τρεις ημέρες σε καιρό ειρήνης και έξι ώρες σε περιόδους έκτακτης ανάγκης για να επιτρέψουν σε άλλα ευρωπαϊκά στρατιωτικά στρατεύματα και εξοπλισμό να διασχίσουν τα σύνορά τους.

Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το σχέδιο, απαιτούνται μεγάλα έργα υποδομής 100 δισ. για να διαμορφωθούν κατάλληλοι άξονες που θα μπορούν να υποστηρίζουν τη διέλευση στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για έργα διπλής χρήσης, καθώς υπάρχουν οφέλη και για τους πολίτες.

Ξανά στο τραπέζι η αλλαγή ώρας

Τέλος, ο Έλληνας Επίτροπος έβαλε ξανά στο τραπέζι την κατάργηση της αλλαγής ώρας από θερινή σε χειμερινή, δηλώνοντας παράλληλα «συγκρατημένα αισιόδοξος», καθώς το 85% των Ευρωπαίων πολιτών βλέπει θετικά μια τέτοια κίνηση.

Παραδέχθηκε ωστόσο πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και έντονες αντιδράσεις, «κυρίως στις βόρειες χώρες».