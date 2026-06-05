Αυξήθηκε-στο-10,6%-η-ανεργία-κατά-το-α’-τρίμηνο

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

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Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας κατά το α’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφοντας αύξηση τόσο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 (10,4%) όσο και συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.272.151 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 4,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.211.638. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.958.916. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.