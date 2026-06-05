Γεωργιάδης:-«Δεν-τους-χορταίνω-τους-κομμουνιστές,-σήμερα-θα-είναι-μαζεμένοι-στην-Αλεξανδρούπολη»

Συνεχίζει την περιοδεία του στην Βόρεια Ελλάδα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

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Ο κ Γεωργιάδης πραγματοποιεί επισκέψεις σε νέες δομές Υγείας και σε έργα που εκτελούνται με σκοπό την αναβάθμιση του ΕΣΥ. «Κυβέρνηση που να έχει υποστηρίξει περισσότερο αυτό το νοσοκομείο και υπουργός που να το έχει υποστηρίξει περισσότερο δεν υπάρχει. Και το λέμε με υπερηφάνεια», ανέφερε χθες κατά τα εγκαίνια της νέας Πνευμονολογική Κλινικής του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ βίντεο με στιγμιότυπα από τη χθεσινή, πρώτη ημέρα, της περιοδείας του. Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, να λέει: «Ξεκινάμε με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου, απ’ ό,τι μαθαίνω, έχουν συγκεντρωθεί απ’ έξω οι αγαπημένοι μου κομμουνιστές. Θα έχει μεγάλη πλάκα. Πάμε».

«Σήμερα θα πάω σε πολλά μέρη, αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνο στην Αλεξανδρούπολη νομίζω. Δεν τους χορταίνω, θα δούμε. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και ας φωνάζουν», γράφει μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδης στο Χ

«Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και άστε τους να φωνάζουν».

- sofokleous10.gr

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