Γιατί-στις-ΗΠΑ-οι-αποταμιεύσεις-καταρρέουν-σε-ιστορικά-επίπεδα,-αλλά-αυξάνεται-η-απασχόληση

Η αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί διπλάσιες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν: Κάπου 172.000 θέσεις εργασίας προστέθηκαν τον Μάιο, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 80.000 θέσεων.

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε μάλιστα στο 4,3%, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

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Οι αυξήσεις στις θέσεις εργασίας τον Μάιο επικεντρώθηκαν βέβαια στους τομείς της αναψυχής και της φιλοξενίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η αγορά εργασίας ενισχύεται μετά από μήνες υποτονικής αύξησης των θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομία κερδίζει δυναμική παρά τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν», γράφει η ιστοσελίδα Axios.

Η έκθεση δημοσιεύεται ενόψει της συνεδρίασης της Fed sτις 16-17 Ιουνίου- της πρώτης από τότε που ανέλαβε τα ηνία ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς.

Οι αγορές προεξοφλούν μεγαλύτερες πιθανότητες η Fed να αυξήσει τα επιτόκια φέτος, παρά τις πιέσεις του προέδρου Τραμπ για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

«Η Fed εστιάζει άλλωστε την προσοχή της στον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος έχει επιδεινωθεί από την άνοδο των τιμών ενέργειας που σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα

Το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό, η δημιουργία θέσεων εργασίας παραμένει ισχυρή, όμως το διαθέσιμο εισόδημα των Αμερικανών μειώνεται, πάντως.

Με άλλα λόγια, οι μισθοί δεν αυξάνονται τόσο γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. «Το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί κατά 0,6% φέτος, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs, όπως αναφέρει το Fortune. Αυτό «σπάνια παρατηρείται σε περιόδους όπου δεν υπάρχει ύφεση», σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποταμιεύσεις των Αμερικανών αρχίζουν να μειώνονται. Το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε στο 2,6% τον Απρίλιο, αφού είχε φτάσει στο 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

«Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών βρίσκεται υπό πίεση», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς. «Πρέπει να ανατρέξουμε στην οικονομική κρίση του 2008 και στην περίοδο αμέσως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου η παγκόσμια οικονομία επηρεάστηκε από τον πόλεμο και τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, για να δούμε το ποσοστό αποταμίευσης να έχει φτάσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα», λένε οι ίδιες πηγές.

Δασμοί και πόλεμος στο Ιράν

Αυτή η κατάσταση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους δασμούς που έχουν αυξήσει τις τιμές και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου», προσθέτουν.

Οικονομία σε σχήμα Κ

Εάν οι επιπτώσεις των επιστροφών φόρων εξαντληθούν και οι αποταμιεύσεις μειωθούν, η αμερικανική κατανάλωση είναι πιθανό να πληγεί. Και δεδομένου ότι η ανάπτυξη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση, η Goldman Sachs προβλέπει επιβράδυνση.

«Οι βασικές μας προβλέψεις προβλέπουν ανάπτυξη κάτω από την τάση τα επόμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω του ασθενούς πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της πραγματικής καταναλωτικής ταμειακής ροής», λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, Γιαν Χάτζιους.

Σύμφωνα με τον Γκρέγκορι Ντάκο, οικονομολόγο στην EY, η αμερικανική ανάπτυξη εξαρτάται πλέον από πολύ πλούσιους καταναλωτές, επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. «Αυτοί οι πυλώνες συγκαλύπτουν το γεγονός ότι τα θεμέλια της οικονομίας είναι ολοένα και πιο ασταθή», υποστηρίζει.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί πολλούς οικονομολόγους στην άποψη ότι η αμερικανική οικονομία οδηγείται σε ένα «σχήμα Κ»: Μια οικονομία «δύο ταχυτήτων», με καταναλωτές υψηλού εισοδήματος από τη μία πλευρά, οι οποίοι γίνονται ολοένα και πιο πλούσιοι, και από την άλλη, καταναλωτές που γίνονται ολοένα και πιο φτωχοί.

Οι φτωχότεροι δαπανούν μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και ενέργεια. Αντίθετα, οι πλουσιότεροι βλέπουν τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία να αυξάνονται χάρη στις επενδύσεις τους σε αγορές που έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ τους τελευταίους μήνες με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πονοκέφαλος για τον Τραμπ

Αντιμέτωποι με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής, οι Αμερικανοί καταναλωτές εκφράζουν ήδη τη δυσαρέσκειά τους στις δημοσκοπήσεις, με τη δημοτικότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υποχωρεί κάτω από το 40%. Το 60% των Αμερικανών διαφωνούν με την οικονομική πολιτική Τραμπ και θεωρούν μάλιστα ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση .

Το ερώτημα είναι αν η δυσαρέσκεια πώς και πόσο θα εκφραστεί στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν και την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Αν οι Ρεπουμπλικάνοι απωλέσουν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, τα προβλήματα για τον πρόεδρο Τραμπ θα μεγαλώσουν για τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.