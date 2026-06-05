Δένδιας:-Η-«Ατζέντα-2030»-ενσωματώνει-τη-στρατηγική-αντίληψη-της-προστασίας-του-περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Είναι επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και σημαντική παράμετρος της εθνικής ασφάλειας. Η «Ατζέντα 2030» ενσωματώνει αυτήν ακριβώς τη στρατηγική αντίληψη.

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Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός από τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τη δασοπυρόσβεση, επενδύουν με την ίδρυση και λειτουργία της ΔΙΚΑΦΚΑ σε υποδομές και δυνατότητες που υποστηρίζουν την Πολιτική Προστασία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και στην αποκατάσταση των συνεπειών τους», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 από τα πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της χώρας, με την προγραμματική συμφωνία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» επισήμανε.

«Η νέα φιλοσοφία, των Ενόπλων Δυνάμεων του 21ου αιώνα, αντανακλάται ήδη στη βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκτός από τον Αρχιτεκτονικό Συμβολισμό, συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του κτιρίου και στην εξοικονόμηση ενέργειας», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η Προστασία του Περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Είναι επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και σημαντική παράμετρος της εθνικής ασφάλειας. Η «Ατζέντα 2030» ενσωματώνει αυτήν ακριβώς τη στρατηγική αντίληψη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός… pic.twitter.com/gUEKmGsHib — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 5, 2026

- sofokleous10.gr

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