ΔΑΑ:-Αύξηση-5,3%-στην-επιβατική-κίνηση-το-πρώτο-πεντάμηνο-του-έτους

Θετικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση στη μέση Ανατολή.

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Θετικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση στη μέση Ανατολή.

Τον Μάιο του 2026, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 3,22 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Η άνοδος ήταν ίδια τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή επιβατική κίνηση, οι οποίες αυξήθηκαν επίσης κατά 3,7%.

Συνολικά, το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,0%, ενώ η διεθνής παρουσίασε αύξηση 5,0%.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 103.430 πτήσεις, αυξημένες κατά 4,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν άνοδο 4,0%.