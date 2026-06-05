Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη η ΝΔ με 28,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. με 15,2%, «κατρακυλά» το ΠΑΣΟΚ στο 11,2%

Ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, όπως προκύπτει και από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

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Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στο ποσοστό της (28,5%) σε σχέση με τις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας τον Απρίλιο, ενώ τη δεύτερη θέση, πλέον, καθαρά καταλαμβάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με ποσοστό 15,2% στην εκτίμηση ψήφου.

Μεγάλος χαμένος από τις τελευταίες εξελίξεις, φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χάνει σχεδόν 4 μονάδες σε σχέση με τις μετρήσεις του Απριλίου, διολισθαίνοντας στο 11,2% στην εκτίμηση ψήφου.

Στην τέταρτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 10,4% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, επίσης με μεγάλες απώλειες.

Διχασμένοι πολίτες για πρόωρες εκλογές και κυβερνήσεις συνεργασίας

Το ρευστό πολιτικό σκηνικό αποδεικνύεται και από τις απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα αν προτιμούν πρόωρες εκλογές και κυβερνήσεις συνεργασίας, Οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες, γεγονός που αποτυπώνει το συνολικό κλίμα που επικρατεί.

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis.

Στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί με χαμηλό μονοψήφιο νούμερο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

- sofokleous10.gr

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