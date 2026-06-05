ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2% στο α’ τρίμηνο – Άλμα 12,1% στις επενδύσεις κρατά σε τροχιά την οικονομία

Ρυθμούς ανάπτυξης 2% παρουσίασε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία διατήρησε τη θετική της δυναμική σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Σε τριμηνιαία βάση, ωστόσο, ο ρυθμός μεγέθυνσης ήταν πιο συγκρατημένος, υποδηλώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με το τέλος του 2025.

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Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και κατά 2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αντίστοιχα, με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε επίσης στο 2%.

Οι επενδύσεις έδωσαν τον τόνο

Το πιο ισχυρό μήνυμα των στοιχείων προέρχεται από το μέτωπο των επενδύσεων.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,1% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας.

Σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν μείωση 2,5%, εξέλιξη που αποδίδεται περισσότερο σε τεχνικούς και συγκυριακούς παράγοντες, χωρίς να αλλάζει τη συνολική εικόνα της ισχυρής ετήσιας ανόδου.

Θετική συμβολή από κατανάλωση και εξαγωγές

Η ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση συνέχισαν να κινούνται ανοδικά.

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ σε τριμηνιαία βάση κατέγραψε άνοδο 0,6%.

Θετική ήταν και η εικόνα στο εξωτερικό εμπόριο. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση, με τις εξαγωγές αγαθών να ενισχύονται κατά 2,8% και τις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 3,1%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εξαγωγές κατέγραψαν μικρότερη άνοδο, της τάξης του 0,3%, καθώς η αύξηση των υπηρεσιών αντιστάθμισε τη μείωση στις εξαγωγές αγαθών.

Συγκρατημένες οι εισαγωγές

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν μόλις κατά 0,5% σε ετήσια βάση, στοιχείο που συνέβαλε θετικά στην πορεία του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών υποχώρησαν κατά 0,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,2%.

Σε τριμηνιαία βάση οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,6%, καθώς η πτώση στις εισαγωγές αγαθών υπεραντιστάθμισε την άνοδο στις υπηρεσίες.

Ανθεκτικότητα παρά τις προκλήσεις

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν μια οικονομία που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την κατανάλωση να στηρίζουν την ανάπτυξη.

Παρά τη συγκρατημένη αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση, η ισχυρή άνοδος των επενδύσεων και η βελτιωμένη εικόνα του εξωτερικού τομέα αποτελούν ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί αντοχές και εισέρχεται στο υπόλοιπο του 2026 με θετικό πρόσημο.