Ενέργεια: Επάρκεια αποθεμάτων έως τέλος καλοκαιριού – 600 εκατ. ευρώ την ημέρα το επιπλέον κόστος για την ΕΕ

Ο ενεργειακός λογαριασμός της ΕΕ βαίνει σταθερά αυξανόμενος λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 600 εκατ. ευρώ ημερησίως «extrabill» χωρίς η Ευρώπη να έχει εισαγάγει ούτε ένα μόριο ενέργειας παραπάνω όλο αυτό το διάστημα.

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Χωρίς ελλείψεις σε ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου αναμένεται να κυλήσει το καλοκαίρι με το πρόβλημα να προκύπτει στο σενάριο που συνεχίσει «επί μακρόν» η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, θέτοντας ακολούθως πρόβλημα επάρκειας για την Ευρώπη. Τα παραπάνω υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν, μιλώντας εχθές σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου «Power Summit» της Eurelectric που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Ιουνίου στο Ελσίνκι.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο ίδιος, ο ενεργειακός λογαριασμός της ΕΕ βαίνει σταθερά αυξανόμενος λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 600 εκατ. ευρώ ημερησίως «extrabill» χωρίς η Ευρώπη να έχει εισαγάγει ούτε ένα μόριο ενέργειας παραπάνω όλο αυτό το διάστημα.

Η γενική εικόνα εμφανίζεται καλύτερη σε σχέση με το 2022, με την Ευρώπη να έχει μετρήσει βήματα στην διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων καθώς και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου πράγμα που της δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων σε σχέση με την περίοδο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Βέβαια, ο κίνδυνος, όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος παραμένει με την πλέον ξεκάθαρη απάντηση να βρίσκεται στον εξηλεκτρισμό. Από την πλευρά της η Κομισιόν προτίθεται να προχωρήσει σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη, δίνοντας ειδική έμφαση στην μείωση της φορολογίας στην ενέργεια, πράγμα που επισημάνθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας με τις ειδικές συστάσεις που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Η πρόθεση της Κομισιόν, όπως εξήγησε ο Νταν Γιόργκενσεν είναι να ευθυγραμμίσει το σύνολο των μηχανισμών της ΕΕ – είτε πρόκειται για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων CO2, είτε πρόκειται για τον μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών – προς την σωστή κατεύθυνση με την τελευταία, όπως ανέδειξε και κατά την ομιλία του στην αποφώνηση του συνεδρίου της Eurelectric, να είναι ο εξηλεκτρισμός στο σύνολο της οικονομίας το ταχύτερο δυνατό.

«Κλειδί» σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το «Πακέτο για τα δίκτυα» γνωστό ως «European Grids Package» με την Κομισιόν, όπως επισημάνθηκε σχετικά, να αναγνωρίζει την ανάγκη προώθησης μέτρων και εργαλείων που θα επιταχύνουν σημαντικά τις σχετικές διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόκληση επί του θέματος των δικτύων δεν περιορίζεται μονάχα στην ανάπτυξη νέων γραμμών και υποδομών αλλά σχετίζεται με την αξιοποίηση των υφιστάμενων, όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του «πακέτου για τον Εξηλεκτρισμό» με την ατζέντα να περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την διακοπή του ρωσικού αερίου υπό την σκέπη του REpowerEU καθώς και για τα πυρηνικά καύσιμα και το πετρέλαιο. Σε ότι αφορά το «electrification action plan», ο Επίτροπος απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, τόνισε ωστόσο, ότι θα είναι φιλόδοξο με έμφαση στους τομείς των μεταφορών (ηλεκτροκίνηση), της βιομηχανίας και των κτιρίων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση με τις τιμές ενέργειας, ο Επίτροπος ανέφερε ότι καταγράφονται διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα ως προς τις παραμέτρους που καθορίζουν τι θα γράψει το ταμπλό του Χρηματιστηρίου ωστόσο χαμηλές τιμές παρατηρούνται σε αγορές με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ και υψηλό βαθμό διασυνδεσιμότητας με τις γειτονικές χώρες.

Μάλιστα οι εν λόγω χώρες εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό ευελιξίας και ενεργειακή ασφάλεια, διατηρώντας την δυνατότητα να κρατούν τις τιμές σε εύλογα επίπεδα παρά τα όποια σκαμπανεβάσματα στην διεθνή ενεργειακή σκηνή. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω αναδεικνύουν τα βασικά συστατικά στοιχεία της λύσης με την Κομισιόν να θέλει να «μεταφραστούν» αυτά σε συγκεκριμένες πολιτικές και εργαλεία χρηματοδότησης υπέρ της ενεργειακής μετάβασης και των στόχων που έχουν τεθεί.