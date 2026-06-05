ΗΠΑ:-Υπερδιπλάσια-των-εκτιμήσεων-τα-στοιχεία-για-την-απασχόληση

Απροσδόκητα αυξήθηκαν οι προσλήψεις τον Μάιο στις ΗΠΑ, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει ένα σταθερό έτος ανάπτυξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 172.000 άτομα εποχικά προσαρμοσμένα για την περίοδο, ελαφρώς μειωμένες από τις ανοδικά αναθεωρημένες 179.000 του Απριλίου, αλλά πολύ πάνω από την εκτίμηση του Dow Jones για 80.000.

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Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

Στα επιμέρους στοιχεία της έκθεσης, ο κλάδος της αναψυχής και της φιλοξενίας ηγήθηκε της αύξησης προσθέτοντας 70.000 θέσεις εργασίας, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 14.000 ανά μήνα του τελευταίου έτους. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρόσθεσε επίσης 55.000 θέσεις.

Η υγειονομική περίθαλψη συνέβαλε με 35.000 νέες προσλήψεις, περίπου στο μέσο όρο της, ενώ η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 12.000.

Με πληροφορίες από Reuters, CNBC