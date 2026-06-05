Η-Τεχεράνη-αποδέχεται-μεταφορά-μέρους-του-ουρανίου-σε-τρίτη-χώρα,-λέει-το-al-arabiya,-«δεν-ισχύει»-απαντούν-οι-Ιρανοί

Εντατικές διπλωματικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Πακιστάν να παίζει, ξανά, πρωταγωνιστικό ρόλο. Την ίδια στιγμή, αντιφατικές είναι οι πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση της Τεχεράνης να μεταφέρει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του σε τρίτη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

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Το Πακιστάν αποκάλυψε τις τελευταίες ώρες τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε την Παρασκευή για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες με τον Ιρανό ομόλογό του, Εσκαντάρ Μομενί.

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے درمیان اہم ملاقات

پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال

کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال pic.twitter.com/9iAXpqvJ6h — Ministry of Interior GoP (@MOIofficialGoP) June 5, 2026

Σύμφωνα με το πακιστανικό υπουργείο Εσωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης και ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας.

Στο τραπέζι η μεταφορά ουρανίου

Την ίδια ώρα, ανταποκριτής του Al Arabiya και του Al Hadath μετέδωσε ότι το Ιράν ενημέρωσε το Πακιστάν πως αποδέχεται κατ’ αρχήν τη μεταφορά μέρους του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα αυτή θα συμφωνήσει να το παραλάβει.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις διαβουλεύσεις εξετάζονται οι τελικές ιρανικές απαντήσεις στην τελευταία αμερικανική πρόταση, καθώς και οι τροποποιήσεις που φέρεται να εισήγαγε προσωπικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από την άλλη, το πρακτορείο Fars, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι είναι ανακριβείς οι πληροφορίες περί συμφωνίας του Ιράν για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται, τα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτελούν αντικείμενο της τρέχουσας φάσης των διαπραγματεύσεων και ότι η εξέτασή τους έχει παραπεμφθεί σε επόμενα στάδια των συνομιλιών.

Διαφωνίες για τα παγωμένα κεφάλαια

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό και ο τρόπος αποδέσμευσής τους, με πηγές να αναφέρουν πως η αμερικανική πλευρά εξακολουθεί να απορρίπτει το ενδεχόμενο πλήρους εκταμίευσης των χρημάτων, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού ή ταμείου που θα διαχειρίζεται μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων είχε αποκαλύψει την Πέμπτη στο Al Arabiya ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές πως δεν πρόκειται να εγκρίνει την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων πριν από την υπογραφή συμφωνίας.

Η ίδια πηγή είχε επισημάνει ότι το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά τον τρόπο διαχείρισης μέρους των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ εξετάζεται η δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους.

Παράλληλα, στις συνομιλίες εξετάζεται και το ζήτημα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν στο επίκεντρο της έντασης στην περιοχή.

Καμία ουσιαστική πρόοδος, λέει η Τεχεράνη

Παρά τις διαβουλεύσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις τελευταίες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι το ζήτημα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται υπό πακιστανική διαμεσολάβηση και υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί τους όρους μιας συνολικής συμφωνίας.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες, ωστόσο η αισιοδοξία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται φαίνεται να έχει περιοριστεί, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον αυστηροποίησε τους όρους της τελευταίας πρότασης.